LIVE TMW - Milan, Montella: "E' stata un'impresa, pari giusto"

Sulla nuova proprietà: "Credo che un pareggio arrivato in questo modo sia un buon inizio".

Sul rinnovo: "A parole penso di si, il contratto ce l'ho, ci confronteremo nei prossimi giorni. Faccio l'allenatore e sono concentrato sul finale di stagione, in testo so dove si può migliorare la squadra ma poi le scelte le deve fare chi conosce il mercato più di me.

Sull'esultanza: "Non ho mai esultato così, all'andata avevo pizzicato gli avversari, devo dire che segnare al 95esimo ti fa vivere una emozione forte, non mi sono controllato".

Sul pari: "E' stato uno spot per l'Oriente, è stata una partita combattuta, ha regalato emozioni ai tifosi, positive e negative. Il punto vale molto per l'Europa, non siamo in svantaggio con nessuna competitor per l'Europa, è un punto molto importante ma la lotta continuerà".

Sul recupero: "Non sapevo quanto mancasse, non mi ha sorpreso, credo che ci fosse tutto il recupero. L'Inter alla fine ha fatto un pò la furbetta alla fine".

Sulla nuova proprietà: "La nuova proprietà è entrata in punta di piedi, ci hanno chiesto di divertirci, per un allenatore è il massimo".

Sulla difesa: "Avevo preparato una partita molto offensiva, c'è stato un malinteso con De Sciglio, nel secondo gol c'è stato una bella azione di Perisic".

Sull'Inter: "L'Inter ha perso un po troppo tempo, però è un'impresa pareggiare il derby all'ultimo secondo, oggi capisco le loro esultanze all'andata, oggi l'ho fatto io".

Su Deulofeu: "Potenzialmente un top ma per giocare a certi livelli devi segnare di più ed essere cinico, a tratti è devastante ma bisogna migliorare ancora".

Sul pari nel derby: "Abbiamo fatto una buona mezz'ora superiore all'Inter come gioco, nella prima mezz'ora poteva fare meglio, a questi livelli devi essere cinico. Dopo il primo gol abbiamo perso l'equilibrio e il secondo gol ci ha condizionato. Essere sotto di due gol a fine primo tempo era strano. Nella ripresa non abbiamo iniziato bene, abbiamo creato qualcosina, poi abbiamo ottenuto il pareggio".

