LIVE TMW - Milan, Montella: "Felice di incontrare Berlusconi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finita la conferenza di Vincenzo Montella.

Sul momento più difficile da quando allena il Milan: "Non discuto le critiche, le accetto. Non posso farmi prendere dall'emotività generale, devo lavorare per logica. Non sono preoccupato, non è il momento più critico da quando alleno il Milan. Lo era di più all'andata nello stesso periodo perchè avevo meno certezze. Al Milan poi si gioca sempre per vincere".

Sulla classifica: "Credo che sia reale, se perdiamo la partita a Udine è giusto così, vuol dire che la squadra non capisce determinate cose, compreso l'allenatore".

Su Bacca: "E' uno dei giocatori più importanti del Milan, ha determinate caratteristiche su cui bisogna lavorare. A 30 difficilmente può cambiare quindi bisogna sfruttare le sue qualità, non è appariscente ma risolutivo e realizzativo. Meno si gioca in profondità e meno viene sfruttato, noi dobbiamo servirlo meglio e lui deve fare meglio".

Sui miglioramenti: "Abbiamo posto delle basi, con i giovani, con alti e bassi. Siamo migliorati e c'è anche soddisfazione da parte mia".

Sulla difesa a tre: "E' bandita da tempo (ride). Non credo nei moduli ma nelle caratteristiche dei calciatori, è quello che ti fa fare la differenza. In passato però è già successo e lo abbiamo mascherato bene".

Sul clima: "Siamo dispiaciuti di aver perso questi punti, ma non abbiamo perso l'equilibrio e le convinzioni. Dobbiamo dare qualcosa in più e lo faremo".

Su Berlusconi: "E' un grande appassionato e ci segue molto, credo che abbia voglia di complimentarsi con noi e con la squadra, gli abbiamo regalato questo trofeo facendolo diventare il più titolato".

Sul Milan: "Facciamo la corsa su noi stessi ma anche sugli avversari. C'è qualche squadra che ha qualcosa in più di noi".

Su Caceres: "Lo stiamo seguendo e testando, se sta bene ha dimostrato di essere molto forte. C'è da capire quali sono le sua aspettative e le nostre".

Sulla dieta vegana: "Ho letto l'articolo ed è stato interessante. Non facciamo la dieta vegana, facciamo mangiare tacchino. I giocatori quando sono qui a Milanello sono di mia responsabilità. Dobbiamo essere sempre al top perchè siamo professionisti e anche nell'alimentazione bisogna esserlo. Io da calciatore per due mesi ho mangiato carote e petto di pollo proprio per prepararmi al meglio e vincere. La differenza la fa chi ha più voglia di vincere".

Sul momento: "Siamo dispiaciuti perchè i risultati non sono positivi ma non sono dispiaciuto per la qualità del gioco. Nella gara ci sono dei numeri oggettivi in cui dicono che siamo cresciuti nel possesso palla, nel numero di passaggi, nei tiri in porta e nella pericolosità, col baricentro siamo più alti. Però poi perdiamo le partite. Se qualcuno mi dice che per vincere le partite bisogna tornare indietro con questi numeri, allora lo faccio".

Su Deulofeu e Ocampos: "Da 18enni erano considerati come migliori al mondo come prospetti, c'è da capire perchè fino ad ora non sono esplosi ancora. Il mio compito è capirlo e sfruttare al massimo le loro qualità. Devono migliorare entrambi in fase realizzativa, sono due giocatori interessantissimi".

Sull'assenza di Bonaventura: "Dispiace aver perso Jack a livello professionale e umano. Al di là dell'aspetto tecnico è un giocatore che stava crescendo molto in vari ruoli, dispiace averlo perso. Sono situazioni di calcio che succedono. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Jack".

Su Romagnoli terzino: "Sto valutando, non perchè Vangioni non meriti di giocare. Sto facendo delle valutazioni ma non voglio dare nessun tipo di vantaggio agli avversari, è una possibilità che giochi Romagnoli così come Vangioni".

Sulla Samp: "Squadra molto organizzata, gioca per vincere e dispone di molti talenti. E' un mix di esperienza, costruita con logica. La partita è molto difficile, ci vuole velocità di gioco e pazienza per fare le cose giuste".

Sul presidente Berlusconi a Milanello: "Cè un po di fermento in giro a Milanello, lui porta fiducia ed entusiasmo, sono molto felice del suo arrivo".

Il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, tra poco in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria domani a San Siro. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com.