LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Creato tanto senza subire. Rog mi sta sorprendendo"

Gioco diverso senza Higuain. "La squadra si esalta giocando in velocità, quindi devi essere bravo a giocare per i compagni. 7-8 minuti dopo il gol sono stati impressionanti, quindi servono giocatori tecnici, veloci, disponibili a giocare con i compagni. Per noi il collettivo è importante, l'anno scorso sapevamo di avere un punto di riferimento importante e lo sfruttavamo a pieno. Quest'anno giochiamo in una maniera leggermente diversa, già con Milik ed ancora di più con Mertens".

Nella ripresa s'è fatto sentire. "Se bastasse questo... la loro pressione già a fine primo tempo li aveva portati a calare. Noi nei primi 20-25 non riuscivamo a tenere palla, la linea scappava e quindi si aprivano spazi a centrocampo. Poi siamo andati più decisi sulle palle vaganti e già a fine primo tempo potevamo passare alzando il punto medio di recupero. Mertens è venuto più incontro e quando può puntarla non lo tieni mentre di spalle lo possono controllare"

Pavoletti ha tutte le caratteristiche da 9 che ti servono come Milik? "E' più centravanti, è uno che sa giocare di sponda, ma è più d'area rispetto a Milik che può giocare anche con un'altra punta come fa in nazionale".

23.44 - Un giudizio sulla prova di Maggio. "Ha fatto una buona gara, con grande applicazione e grande fase difensiva individuale e di reparto. Spesso è stato d'ottimo livello anche quando è subentrato, è un ragazzo che sta bene".

Contro squadre che fanno un gioco sull'uomo paga la scelta di Diawara a livello fisico. "Proprio per questo, perchè giocano uomo su uomo a tutto campo, ho schierato più giocatori di qualità nell'uno contro uno come Insigne, Zielinski, Hamsik, Mertens, più su tecnica e velocità ho puntato. Ma con tutti questi giocatori tecnici c'è bisogno di Diawara come interdizione".

Sull'impatto di Rog. "Sta crescendo, mi mostra anche una duttilità che non mi aspettavo. Gli ho chiesto comunque di giocare alto, ma di seguire più il quinto e non andare in pressione, è stato bravo a farlo e poi ha questa gamba prorompente per trovare gli spazi. Per ora ci va col pallone, presto imparerà anche ad andarci senza e migliorerà ancora".

Una vittoria che cercate come biglietto da visita? "Non cercavamo nulla, ma solo una prestazione seria, concentrata, trovando 6-7 palle gol e non concedendo nulla al Genoa. Sul 2-0 abbiamo capito quando attaccare con uno in meno e non con uno in più, quindi un passo avanti".

