LIVE TMW - Napoli, Sarri: "Più rabbia nella ripresa. Strinic-Allan brillanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.49 - Termina la conferenza stampa

Più attacchi centrali, una scelta? "Molto spesso sul nostro vertice basso loro reagivano con il centrale di centrocampo, quindi si aprivano spazi per gli inserimenti centrali. Marek s'è inserito esternamente, poi nella ripresa l'ha fatto bene centralmente e muovendo i loro centrali difensivi, s'è creato lo spazio per Mertens. Marek ha capito subito".

Seconda gara di fila senza subire gol, Strinic sta aiutando? "Dipende anche dalla mediana. Con Zielinski-Hamsik spesso scegliamo Diawara che ha più interdizione di Jorginho. Abbiamo difeso con più rabbia, abbiamo preso solo un gol con la Juve in campionato nell'ultimo periodo. Oggi hanno preso il palo, in altre volte ci facevano gol al primo tiro, speriamo duri".

Per la prima volta hai confermato la squadra della gara precedente. "Non c'era l'infrasettimanale, ma anche perchè questi giocatori mi sembrano più frizzanti fisicamente. Poi può darsi tra 10 giorni questo cambierà, ma questi sono più brillanti".

Strinic ed Allan rappresentano una marcia in più in questo finale? "Strinic sta bene, così come Allan, superiore anche a quello dell'anno scorso. Nei mesi scorsi aveva fatto più fatica".

Sulla prestazione: "Abbiamo fatto bene dall'inizio, predominio netto ma non siamo riusciti a segnare. C'era il rischio di innervosirsi, ma nella ripresa abbiamo messo quel pizzico di rabbia in più. L'Udinese era una squadra pericolosa da affrontare".

