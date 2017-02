LIVE TMW - Pioli: "L'Inter tornerà a vincere, è inevitabile"

Premi F5 per aggiornare la diretta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di conferenza stampa ad Appiano Gentile, con Stefano Pioli che prende la parola in vista della gara contro l'Empoli.

Sulla settimana piena di polemiche: "Noi abbiamo pensato solo al campo. Ci siamo portati via la buona prestazione, ora dobbiamo ripartire".

Sulla forza dell'Inter: "E' inevitabile che tornerà a vincere".

Sulla gara di Torino: "Mi ha dato la certezza che siamo una squadra forte, che il lavoro paga e che le piccole cose possono determinare un risultato. Ogni situazione di gioco va sviluppata al massimo con determinazione. Dobbiamo fare tantissimi punti, l'obiettivo è il terzo posto".

Sulle motivazioni: "Arriviamo da una settimana particolare fatta di due sconfitte, ma sappiamo di poter tornare a vincere già da domani".

Su Juve-Inter che non finisce mai: "Non è la prima volta, stiamo parlando di due società gloriose. Ciò che dovevo dire l'ho detto ai diretti interessati a fine partita, per me è finita lì. Non ho riguardato i filmati, io vivo di opinioni fatte durante la gara".

Su come valuta le reazioni dei giocatori: "Ho visto spirito e voglia di portare a casa un risultato importante. Dobbiamo essere lucidi e capire che certe situazioni non possiamo determinarle e accettare ciò che dicono gli altri. A me basta che la squadra abbia voglia di lottare per portare a casa il risultato".

Sull'assenza di un vice-Icardi: "Mauro è un giocatore importante senza dubbio. Noi dobbiamo cogliere certe occasioni per dimostrare che siamo squadra, ovviamente se non dovesse essere accolto il ricorso. Qua però ci sono tanti giocatori, da Eder a Palacio fino a Pinamonti e Gabigol".

Sulla tenuta mentale della squadra: "La squadra ce l'ha, ma dobbiamo dimostrarlo in campo ogni domenica".

Su Gabigol: "Fa parte dei giocatori che ho a disposizione. Ho altri due allenamenti, vedremo".

Sul momento della squadra: "Quando ci siamo tornati a Marbella a Natale sapevamo quale era il nostro percorso. Stiamo facendo bene, anche se abbiamo trovato questo stop. Noi ora dobbiamo vincere tantissime partite per essere nella posizione che vogliamo. Ovviamente saranno determinanti gli scontri diretti, quelle davanti stanno correndo tantissimo. Per quello che ho visto in questi giorni mi aspetto tantissimo dalla mia squadra".

Sul modulo: "In certe partite abbiamo difeso in maniera diversa, come per esempio col Genoa o con la Fiorentina. Tutto dipende da chi ho a disposizione e da chi affrontiamo".

Su Eder e Palacio: "Si può giocare bene anche con chi non è centravanti puro, l'importante è sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori, dobbiamo metterli nelle condizioni migliori".

Sul gap con la Juve: "La prestazione di domenica mi fa capire che ci stiamo avvicinando, la differenza si sta assottigliando ma ancora esiste. Sta solo a noi annullarla definitivamente".