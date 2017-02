LIVE TMW - Serie A, dai campi - Palermo, differenziato per Stefan Silva

© foto di Federico De Luca

Tutte le ultime notizie provenienti dai campi di allenamento delle squadre di Serie A dell'8 febbraio.

ATALANTA

16.15 - Continua la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro il Palermo, in programma allo stadio Renzo Barbera domenica alle 15. Mister Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma prevedeva esercizi di tecnica, tattica e partitella su campo ridotto. Dramé e Konko hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati, mentre Melegoni, alle prese con un problema al flessore, è stato sottoposto a terapia e lavoro in piscina.

BOLOGNA

17.00 - All'indomani della sconfitta con il Milan, la squadra è tornata al lavoro in preparazione alla gara di domenica a Genova. Lavoro di scarico per i titolari di ieri sera, partitella in famiglia a campo ridotto per gli altri. Hanno svolto terapie Antonio Mirante e Orji Okwonkwo.

CAGLIARI

CHIEVO

15.55 - Allenamento mattutino per i gialloblù oggi a Veronello. Dopo un’iniziale attivazione fisica, lo staff ha proposto esercizi di tecnica su due metà campo riguardanti la fase offensiva e una partita a tutto campo.

CROTONE

17.38 Si è svolto regolarmente sul campo di Steccato di Cutro l'allenamento del giovedì. La seduta degli squali ha avuto inizio alle 10.30 con la consueta sessione di riscaldamento fisico/tecnico seguita da esercizi specifici di possesso palla e da una partita “a pressione” a campo ridotto. La giornata si è conclusa con un lavoro individuale, con un focus ulteriore sui calciatori che hanno affrontato l’impegantiva gara di ieri contro la Juventus. L’allenamento di domani si svolgerà nuovamente a Steccato, nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.00. Tutti a disposizione di Mister Nicola ad eccezione di Rohden, ancora fermo per un problema al collaterale destro.

EMPOLI

FIORENTINA

Domani, venerdì 10 Febbraio, alle ore 13:00, in diretta sulla pagina ufficiale Facebook di ACF Fiorentina, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Paulo Sousa.

GENOA

14.00 - Questi i convocati per la sfida contro il Napoli. 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 8 Burdisso, 9 Simeone, 11 Palladino, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 17 Taarabt, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 44 Veloso, 51 Pinilla, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi, 99 Ninkovic.

INTER

11.00 L'Inter annuncia il ricorso contro le squalifiche di Mauro Icardi Perisic. Questo il comunicato. "F.C. Internazionale comunica che ha inoltrato ricorso contro le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati Mauro Icardi e Ivan Perisic".

JUVENTUS

13.00 - Questa mattina, seduta di scarico in palestra per chi è sceso in campo ieri in Calabria, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione di allenamento incentrata sulla tecnica con il pallone.

LAZIO

17.00 - Dopo un riscaldamento tecnico con il pallone costituito da esercitazioni sul giro palla, il gruppo è stato diviso in due parti. Il reparto offensivo ha svolto un lavoro di forza con l'ausilio di elastici sotto gli occhi del prof Ripert mentre il reparto arretrato si è concentrato su un lavoro tattico con mister Farris. Successivamente, i due gruppi hanno invertito le esercitazioni: lavoro con elastici per i difesori e parte tattica per gli attaccanti. La seduta si è conclusa con la consueta partitella finale 9vs9 a campo ridotto.

MILAN

15.25 - Squalificati entrambi per una gara Kucka e Paletta, espulsi nella sfida contro il Bologna per doppia ammonizione.

NAPOLI

17.30 - Allenamento pomeridiano oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la partita contro il Genoa di domani sera (20,45) per l'anticipo della 24esima giornata di serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente lavoro sulla rapidità. Di seguito partitina a campo ridotto e seduta tecnico tattica. Differenziato per Tonelli e Strinic.

PALERMO

17.00 - Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Per i rosanero, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, dopo i consueti esercizi di riscaldamento tecnico, partite a tema a tutto campo. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del terreno di gioco.

Stefan Silva ha svolto un allenamento differenziato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Fisioterapia per Simone Lo Faso, Andrea Fulignati e Slobodan Rajkovic.

PESCARA

ROMA

14.00 - Federico Fazio, difensore, ha risposto ai tifosi tramite il sito ufficiale del club. "Il Villarreal? Difende bene, lo stadio è piccolo ma la gente è molto appassionata. L'italiano è più tattico. In Inghilterra è più fisico il calcio, per niente tattico, a me piace giocare con la palla. Per questo Italia e Spagna mi piacciono".

SAMPDORIA

Prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga con il Bologna. In questo giovedì con il sole a fare capolino tra le nuvole Marco Giampaolo e staff hanno messo in pratica due allenamenti dividendo la Sampdoria per reparti: mattinata per i difensori (con i quali ha svolto un primo test Jacopo Sala), pomeriggio per i centrocampisti e gli attaccanti. Quattro gli aggregati dalla Primavera: Ibourahima Balde, Giacomo Ferrazzo, Andrea Tessiore e Michal Tomic. Fisioterapia e lavoro specifico di recupero per Edgar Barreto e Wladimiro Falcone (anche sul campo per quest’ultimo, in compagnia del preparatore Andrea Sardini). Domani, venerdì, è in agenda una seduta pomeridiana a porte chiuse.

SASSUOLO

TORINO

17.00 - Doppio allenamento per il Torino alla Sisport. Dopo la sessione mattutina in palestra e poi sul terreno di gioco secondario, nel pomeriggio il tecnico Mihajlovic ha diretto una seduta prevalentemente tattica, di preparazione alla partita di domenica contro il Pescara. Lavoro specifico per Rossettini, mentre Carlao ha proseguito il programma riabilitativo, tra piscina e palestra. Castan e Zappacosta, infine, hanno svolto gran parte del lavoro con i compagni, chiudendo l’allenamento con esercizi personalizzati. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario allenamento tecnico-tattico, a porte chiuse.

UDINESE

15.00 - Presente anche Giampiero Ventura all'allenamento pomeridiano dell'Udinese. Al Friuli si giocherà, l'11 marzo, Italia-Liechtenstein. "Direi che lo stadio è stata una piacevole sorpresa - ha detto il CT ai microfoni di Udinese TV - già l’anno scorso quando sono venuto per la prima volta. Mi complimento per le strutture interne e per la grande intuizione: non è solo il secondo stadio di proprietà in Italia ma una struttura straordinariamente efficace".