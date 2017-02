LIVE TMW - Spalletti: "Lo stadio porterebbe risvolti economici alla città"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la sfida contro la Fiorentina:

Sugli infortunati: "Jesus rientrerà in gruppo, Perotti farà un lavoro individuale. Si valuteranno le risposte ma domani è out. Florenzi prosegue nel suo recupero mentre Vermaelen ha un problema alla mano, ha una contusione rimediata in allenamento. Ora è fermo e bisogna vedere come farlo allenare nei prossimi giorni".

Sulle differenze rispetto all'andata: "La squadra è maturata, è cresciuta e può ancora migliorare. Dobbiamo essere bravi a metterci qualcosa di più sulla velocità del gioco offensivo. Come quadratura, dobbiamo mantenere quello che stiamo facendo, al di là dei tre gol di Genova. Non stiamo attraversando un brutto momento. Non ci sono state prestazioni eccezionali nelle ultime partite ma stiamo bene".

Sulla Fiorentina: "Ha ritrovato condizione dopo un periodo di difficoltà. Hanno fatto risultato nelle ultime partite, con delle buone prestazioni. Sarà difficile".

Sullo stadio come opportunità per il calcio italiano: "Io l'ho fatto perché penso sia giusto. Per ciò che si è visto in giro per il mondo, ci sono sempre risvolti economici positivi. La società, inoltre, ha già investito molti soldi su questo progetto. Mi auguro solo che la politica non abbia niente a che fare con questa vicenda. Eventuali investimenti stranieri sono un'opportunità, non delle minacce. Le cose vanno approfondite e serve parlarne correttamente, ma alla fine una soluzione va trovata. Anche in paesi dove ci sono meno potenzialità trovo stadi più adeguati dei nostri".

Sulla corsa scudetto: "Noi dobbiamo restare attaccati a ciò che è possibile, guardando la Juve dobbiamo trovare stimoli per fare sempre meglio. Dobbiamo continuare a credere che tutto sia ancora possibile. Juve e Napoli sono due squadre che ci impongono di provare a vincere sempre. La Juventus in Italia è avanti a tutti, anche dal punto di vista dello stadio".

Ancora sullo stadio e le barriere: "