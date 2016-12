LIVE TMW - Supercoppa, due dubbi per Allegri. Milan, davanti c'è Bacca

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Mazzara

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Questa sera alle 17.30, a Doha, si assegna la Supercoppa Italiana. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le ultime di formazione grazie al lavoro dei nostri inviati all'Al Sadd–Jassim Bin Hamad Stadium.

13.08 - Aldo Serena, doppio ex della sfida, ha parlato a Leggo: "La Juve parte favorita: se dicessi il contrario, sarei un ipocrita. Ma non sarà facile per Buffon & C. La meglio gioventù rossonera guidata da Montella può rendere la vita difficile alla squadra di Allegri".

12.49 - In casa Juventus permangono un paio di dubbi di formazione. Il primo riguarda l'utilizzo di Miralem Pjanic, anche se Allegri potrebbe decidere di risparmiarlo e lanciare Dybala dietro Higuain e Mandzukic. In difesa, invece, sono da capire le condizioni di Stephan Lichtsteiner: se non dovesse farcela, spazio a Barzagli a destra con Rugani e Chiellini al centro.

12.31 - Il presidente Carlo Tavecchio ha parlato ai microfoni di TMW Radio da Doha prima della Supercoppa Italiana: "Quella di oggi è una presentazione di due squadre di alta classifica, è un brand italiano che viene esportato e che mette in mostra tanti bravi giovani. E' uno spot importante per il calcio italiano. Qua c'è un clima ideale per una partita di calcio, l'Italia è giusto che sia presente in questo contesto mondiale. I giovani del Milan? Stiamo facendo una politica improntata sui centri di formazione federale, abbiamo oltre 800 giovani in Italia. Locatelli? Tutti sanno che è in rampa di lancio. Spero anche per la Nazionale".

12.13 - Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato al portale qatariota www.sc.qa, come riporta TuttoJuve.com: "Higuain? Gonzalo è un giocatore fantastico, un bomber incredibile. Ma è anche molto generoso, è diventato parte del gruppo in poco tempo, e questa è la cosa più importante per noi. La partita contro il Milan? Storicamente, il Milan ha buone squadre e sarà una partita difficile, visto che ci aspettiamo un alto livello di competitività dalle 2 squadre. Quest'anno il Milan è tornato ad essere tra i migliori club del campionato, e dunque lo rispettiamo molto. Il Qatar? E' la mia seconda volta qui, e l'atmosfera è sempre buona. L'Aspire è fantastico, così come l'organizzazione degli eventi, e penso che nel 2022 qui ci sarà una grande coppa del mondo. Un'esperienza in Cina nel mio futuro? La Cina è un nuovo e ricco mercato, ognuno ha il diritto di fare le proprie scelte. Non posso parlare adesso di un mio futuro in Cina, Qatar o MLS, voglio giocare ancora per la Juve e fare una grande finale di Supercoppa".

11.54 - Gianluca Zambrotta ha vinto la Supercoppa Italiana con entrambe le maglie. Nel 2003 con la Juve, nel 2011 col Milan. L'ex Campione del Mondo ha parlato della sfida di stasera alla Gazzetta dello Sport: "Juve e Milan sono due grandi famiglie, per me sarebbe difficile sceglierne una. Stasera può finire in qualsiasi modo. Chi può risolverla? Buffon e Higuain da una parte, Donnarumma e Bonaventura dall'altra".

11.13 - Renzo Rosso, numero uno del nuovo fashion sponsor del Milan, la Diesel, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio da Doha: "I titoli del Milan nel cappuccio della divisa? Volevamo cambiare questo mondo formale dei calciatori modernizzandolo un po'. Siamo partiti bene, via camicia e cravatta, dentro la manica di felpa e la giacca col cappuccio. Barbara Berlusconi ci ha chiesto di fare questa collaborazione, anche se arrivare a questo cambiamento non è stato semplice. Nel prossimo cambio a marzo oseremo ancora di più, ai giocatori piacciono queste idee ma la burocrazia blocca un po' i cambiamenti. La gara di stasera? Montella ha fatto un bellissimo lavoro, si vede che c'è buon umore. Quando la gente sta bene il clima ne risente. In questo momento il Milan può far bene, la Juve è fortissima ma come abbiamo detto nello slogan 'abbiamo due palle così'".

10.51 - Da una parte la Juve con la coppia d'attacco pesante, quella formata da Higuain e Mandzukic. Dall'altra il Milan, con Vincenzo Montella che si affiderà a Carlos Bacca, uno che di finali vinte se ne intende dopo i doppi successi col Junior in Colombia e col Siviglia in Europa League.

10.34 - Quella di questa sera sarà la 29esima edizione della Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono al momento le squadre più vittoriose di sempre della competizione, dall'alto dei 7 successi bianconeri e dei 6 rossoneri. Questo l'albo d'oro della Supercoppa:

Juve (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015)

Milan (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011)

Inter (1989, 2005, 2006, 2008, 2010)

Lazio (1998, 2000, 2009)

Napoli (1990, 2014)

Roma (2001, 2007)

Sampdoria (1991)

Fiorentina (1996)

Parma (1999)

10.20 - Queste le probabili formazioni a poche ore dal fischio d'inizio:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Sturaro; Dybala; Higuain, Mandzukic.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.