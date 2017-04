LIVE TMW - Udinese, Delneri: "3-0 pesante, ma la prova è stata corretta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

23.32 - Termina la conferenza stampa

Lei è sempre propositivo, ma non è facile fare gioco contro questo Napoli. "Abbiamo fatto una gara giusta concedendo poco, come ha fatto la Juventus del resto. Provavamo anche a scavalcare la loro pressione, loro sono bravi a recuperare palla, e potevamo rientrare in partita. Se tu palleggi col Napoli loro sono veloci e non li prendi più".

Quante possibilità ha secondo lei il Napoli di arrivare secondo? E come sta? "Secondo me si equivalgono, ognuno ha il suo gioco, il suo modo di vedere il calcio, lotteranno fino alla fine, sono strutturate per grandi risultati, poi non so un punto in più uno in meno..."

Avete sbagliato un'uscita sul gol? "Capita, c'è la forza del Napoli, potevamo rientrare in partita con Duvan, poi ha sfruttato una scivolata ed un batti e ribatti, quando sbagli con loro vai sotto perchè hanno qualità. Cercavamo il gol, ma non puoi concedere spazi al Napoli. Il 3-0 è anche pesante come concetto finale, ma ci sta di perdere, l'importante è imparare per il nostro percorso".

23.27 - Arrivato Delneri in sala stampa.

Amici di TMW, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza di Luigi Delneri, tecnico dell'Udinese che a breve parlerà dalla sala stampa del San Paolo dopo il match contro il Napoli.