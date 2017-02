LIVE TMW - Viareggio Cup, sorteggio completo: PSV con Bologna e Sassuolo

Diretta scritta su TMW . Ricarica la pagina per nuovi aggiornamenti: premi F5!

11.41 - Comincia il sorteggio, dopo le teste di serie tocca alle squadre straniere di seconda fascia, poi terza e quarta. Di seguito trovare i gironi:

Girone 1

- Juventus

- Dukla Praga

- Toronto

- Maceratese

Girone 3

- Atalanta

- Osasco

- Abuja

- Ancona

Girone 3

- Empoli

- Zenit San Pietroburgo

- Athletic Union

- Ascoli

Girone 4

- Inter

- PAS Giannina

- L.I.A.C. New York

- SPAL

Girone 5

- Bologna

- PSV Eindhoven

- Sassuolo

- Pisa

Girone 6

- Napoli

- Camioneros

- Rappresentativa di Serie D

- Bari

Girone 7

- Milan

- Belgrano

- Ujana

- Spezia

Girone 8

- Fiorentina

- Cai

- Garden City Panthers

- Perugia

Girone 9

- Genoa

- Club Bruges

- Cagliari

- Parma

Girone 10

- Torino

- Rijeka

- Cortulua

- Reggiana

11.38 - Juventus, Atalanta, Empoli, Inter, Bologna, Napoli, Milan, Fiorentina, Genoa e Torino sono le teste di serie della manifestazione.

11.30 - Presente anche Massimo Piscedda, tecnico della B Italia: "Porto i saluti del presidente di B Abodi, ci sono sei squadre che rappresentano la categoria. Ho fatto anche io questo torneo 37 anni fa, non c'erano così tante squadre e la crescita è evidente. Mi auguro che tantissimi di questi giovani possano confrontarsi col professionismo già dal prossimo anno, qui torno volentieri perché rivedo il mio grandissimo allenatore, Eugenio Fascetti, che ha fatto tanto per me".

11.23 - Ricordiamo brevemente anche le quaranta squadre coinvolte, annunciate solo ieri. 23 òe italiane: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Sassuolo, Torino, Ascoli, Bari, Perugia, Pisa, Spal, Spezia, Ancona, Maceratese, Parma, Reggiana, Rappresentativa Serie D.

Saranno invece 17 le formazioni straniere: Bruges (Belgio), Rijeka (Croazia), Pas Giannina (Grecia), Psv Eindhoven (Olanda), Dukla Praga (Repubblica Ceca), Zenit San Pietroburgo (Russia), Belgrano (Argentina), Cai (Argentina), Camioneros (Argentina), Osasco (Brasile), Toronto (Canada), Cortulua (Colombia), Athletic Union (Usa), L.I.A.C. New York (Usa), Abuja (Nigeria), Garden City Panthers (Nigeria), Ujana (Repubblica Democratica del Congo).

11.19 - Prende la parola Alessandro Palagi: "E' un piacere da parte mia portarvi i saluti del Centro Giovani Calciatori. Stasera si compierà il primo passo di un torneo nato prima del Festival di Sanremo, della Coppa dei Campioni e della Libertadores. Un torneo che rimane un punto di riferimento del calcio e che continua la sua storia a Viareggio. La novità più importante è il ritorno a 40 squadre nell'edizione di quest'anno. I gironi saranno 10 e agli ottavi accederanno le prime e le sei migliori seconde".

11.08 - Ancora qualche minuto di attesa, è infatti atteso nella sala di rappresentanza il sindaco di Viareggio. Intanto ricordiamo che la Viareggio Cup 2017 avrà inizio il 13 marzo e si concluderà il 29 dello stesso mese. Alla manifestazione possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1 gennaio 1998 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15esimo anno di età; è consentita la partecipazione di 3 giocatori "fuori quota" (inseriti nella lista ufficiale) purché nati nel 1997 e federalmente appartenenti alla società partecipante al Torneo. Inoltre le società potranno utilizzare come prestiti fino ad un massimo di 5 giocatori che non dovranno però essere "fuori quota".

10.55 - Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, benvenuti alla diretta scritta del sorteggio riguardante i gironi della prossima Viareggio Cup/Coppa Carnevale, in procinto di iniziare nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio. A breve dunque il primo atto ufficiale della nuova edizione di questa importante rassegna di calcio giovanile, sempre più internazionale: