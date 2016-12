Liverpool, Klopp: "Lucas Leiva-Inter? Ora non c'è nulla da dire"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dalla BBC dopo il 4-1 di Anfield contro lo Stoke City, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha deciso di non esporsi in merito al possibile passaggio di Lucas Leiva all'Inter: "Non voglio dire nulla riguardo a Lucas. Se ci sarà qualcosa da dire la diremo. Non lavoro con le speculazioni". Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo tra i club sarebbe stato trovato e mancherebbero solo i dettagli per concludere la trattativa.