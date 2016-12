Lo svedese fisico e concreto che ama l'Italia: Rohden, la certezza di Nicola

Titolarissimo nel Crotone di mister Nicola, Marcus Rohden da Värnamo è sicuramente una delle note più positive di questa prima parte di stagione dei calabresi, tanto da ipotizzare un addio già a gennaio, dopo appena cinque mesi di campionato. Ma anche questo può essere il destino dei migliori delle squadre medio-piccole, destinate a lottare per non retrocedere, al contempo ottimizzando al massimo le eventuali occasioni di mercato. E il classe '91 svedese - già nel giro della Nazionale maggiore - potrebbe rappresentarlo.

Sono 17 le presenze in campionato (1221' giocati e 2 assist, più 44' in Coppa Italia), con un rendimento importante che ha già attirato su di sé più di una pretendente in vista di gennaio (Borussia Mönchengladbach in primis). La volontà del presidente Vrenna, nel limite del possibile, è quella di non cederlo, ma se arrivasse una proposta interessante sarebbe presa in considerazione.

Centrocampista centrale concreto, pratico, fisico e con un piede (il destro) anche preciso, preferisce badare al sodo lasciando poco spazio al tocco di fino. Ama l'Italia, da sempre considerata un sogno, sia dal punto di vista calcistico che di vita, all'alba del 2017 può essere sicuramente considerato come una delle sorpresa di questi primi mesi di Serie A. Una sorpresa che per Nicola non può più essere tale. Perché anche, se non soprattutto, da lui si aspetta la spinta decisiva verso la salvezza.