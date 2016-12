Lucas Leiva e l'Inter. Passato da certezza, futuro in chiaroscuro

© foto di Federico De Luca

Sono quasi dieci anni che Lucas Pezzini Leiva fa parlare di se il calcio Europeo. L'avventura al Liverpool, arrivata dopo gli esordi brasiliani sotto i colori del Gremio, ha trasformato il ragazzo di Dourados da un talento ad un giocatore acclamato. Addirittura una certezza irrinunciabile per Rafa Benitez nei tre anni di comune militanza ad Anfield. Da quei giorni, però, sono trascorsi oramai sei anni e per il centrocampista classe 1987 quanto avvenuto dopo non è stato quasi mai all'altezza dei primi lampi. Sia chiaro Lucas non è certo il classico funambolo verdeoro, tutto frizzi e lazzi, bensì un giocatore solido che ha bisogno di un fisico sempre al top per essere decisivo. Proprio il fisico è stato, infatti, il suo punto debole. Tanti intoppi, collegati ad un feeling non certo idilliaco con i tecnici dei Reds degli ultimi anni. Da Hodgson a Klopp, passando per Dalglish e Rodgers tutti hanno sempre speso parole importanti per il mediano, senza però affidarsi in pianta stabile alle sue giocate. Un giocatore da riscoprire e ricostruire, dunque. Magari puntando tutto sulle motivazioni e su un ipotizzabile cambio di ruolo "alla Mascherano" da difensore. Per un'Inter a caccia di certezze non propriamente il massimo. Almeno a breve termine.