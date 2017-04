Lyanco e Bonifazi. Il Torino è già nel futuro

© foto di Giuseppe Scialla

Il Torino ha già piazzato due colpi importantissimi per garantirsi un futuro roseo. E' pronto a far rientrare dal prestito alla Spal, come ufficializzato anche dal presidente Urbano Cairo, Kevin Bonifazi. Centrale dell'Under 21 già in orbita Ventura, è considerato da tutti gli addetti ai lavori il futuro della retroguardia azzurra alla stregua dei vari Rugani, Romagnoli e Caldara. Tornerà d'estate quando arriverà ufficialmente anche Lyanco. Centrale brasiliano, si sta già allenando alla Sisport. Acquistato dal Sao Paulo, sul ragazzo c'erano anche Juventus e Atletico Madrid ma il Toro è stato più rapido di tutti nell'aggiudicarselo. Bonifazi e Lyanco. Il Torino ha già assicurata e blindata la difesa del suo futuro.