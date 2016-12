Manchester City-Monaco, ottavo di Champions con l'incognita mercato

© foto di Imago/Image Sport

Guardando quello che poteva offrire l'urna di Nyon, potremmo dire che non è andata benissimo al Monaco dell'ex capitano granata Glik. Agli ottavi di Champions infatti se la dovranno infatti vedere con il Manchester City, e se da una parte il valore delle due rose non nemmeno essere messo a confronto, dall'altra c'è un pronostico che non sembra così chiuso come si potrebbe pensare. La stagione del City, almeno per ora, non rispecchia le aspettative di inizio stagione, con Guardiola che in Premier deve fare i conti anche con Antonio Conte e il suo Chelsea. E il Monaco, del resto, è la tipica mina vagante che tra campionato e Champions viaggia con una media di 2,7 gol a partita. Anche grazie al rinato Falcao che dopo due anni disastrosi in Premier è assetato di rivincita. Il problema, casomai, riguarderà il mercato, protagonista dei prossimi mesi. Possibile dunque che il City che ammireremo a febbraio sia diverso e più cinico rispetto a quello visto fin qui.