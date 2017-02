Mancini: "Bologna sfortunato. Io al Milan? No, allo stadio perché ho amici qui"

Intercettato ieri sera all'uscita dallo stadio 'Dall'Ara' al termine di Bologna-Milan, il tecnico Roberto Mancini ha risposto ad alcune domande, escludendo un futuro sulla panchina rossonera alla quale è stato accostato negli ultimissimi giorni.

Le parole del Mancio: "Per il Bologna è un periodo sfortunato. In nove non è nemmeno facile (perdere, ndr). Campionato chiuso? No, ci sono ancora diversi scontri diretti. Io prossimo allenatore del Milan? No, no, no. Ero qui perché ho amici a Bologna. Mirabelli e Fassone? Ultimamente non ci siamo sentiti".