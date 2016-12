Manolas e il rinnovo: la Roma non ha fretta, ma occhio al Chelsea

© foto di Federico Gaetano

Kostas Manolas tra rinnovo e cessione. A stagione inoltrata, la dirigenza della Roma e l'entourage del difensore ellenico si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento di contratto attualmente in scadenza nel 2019. Al centro della disputa non certo la durata, bensì lo stipendio del giocatore, che per rinnovare la sua dichiarazione d'amore ai giallorossi chiede una cifra intorno ai tre milioni di euro (più o meno il doppio di quanto percepisce adesso). Le parti in questo momento sono distanti e, se è vero che Manolas è ormai diventato il perno della retroguardia di Spalletti, un ritorno di fiamma del Chelsea in estate potrebbe cambiare le carte in tavola. La Roma non ha fretta, ma sull'ex Olympiakos si muovono già le big di mezza Europa (oltre ai Blues, anche Manchester City, Arsenal e Barcellona).