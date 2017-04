Manolas, il pilastro dell'Inter di Suning

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il mio futuro? Sui giornali leggo Barcellona, Real Madrid, Arsenal, PSG, Juventus, Inter... Il mio futuro lo conosce solo Dio, io penso alla Roma e ho altri due anni di contratto". Meno di 20 giorni fa, Kostas Manolas in una intervista a Sky ha risposto così alla domanda sul suo futuro. Dichiarazioni ricche di ironia quelle rilasciate da un calciatore che dal 2014 ha rappresentato una certezza per Garcia prima e Spalletti poi. Ma sa che in estate sarà il grande sacrificato anche per finanziare un mercato che cambierà sensibilmente la Roma.

Classe '91, Manolas a quasi 26 anni è nel pieno della sua maturità calcistica. I passaggi a vuoto del difensore ellenico sono sempre più rari, hanno lasciato spazio a una costanza da rendimento da vero top player. Prestazioni stabilmente da 6-6.5 in pagella, ma non più fondamentali per una Roma che dalla scorsa estate ha trovato in Fazio un altro leader della sua difesa. E ha bisogno di fondi per rinforzare altri reparti.

Ecco perché la nuova proprietà ha deciso di sacrificare proprio Manolas. Prezzo fissato 40 milioni di euro, una cifra che l'Inter con i bonus ha deciso anche di sforare. Definito un accordo di massima anche col calciatore: sarà lui il leader della difesa della squadra nerazzurra formato 2017/18.