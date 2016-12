Manuale per la nuova Champions League, ideata per evitare la scissione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La nuova Champions che prenderà il via dalla stagione 2018/19 è stata pensata soprattutto per evitare una scissione. I più importanti club europei ormai da tempo parlavano di una Superlega, di un campionato dei campioni che non escludesse - come in questi anni - troppe delle squadre più blasonate del vecchio Continente. L'idea era quella di organizzare un campionato sovranazionale che producesse più interesse e introiti, una competizione che di fatto annullasse la Champions e che la UEFA, con l'ultima riforma, ha prontamente evitato. Già, perché il senso della nuova Champions League è tutto qui: più spazio alle squadre dei campionati più forti.

QUALI CRITERI DI SELEZIONE? Non cambierà il numero delle squadre che resteranno 32. Di queste, 26 non passeranno dalla fase preliminare: 16 (quattro per lega) arriveranno dai quattro campionati col ranking più alto, le altre a cascata dalle squadre col ranking dal quinto posto in giù. Le altre sei partecipanti, invece, passeranno dai preliminari che saranno ancora divisi in due gruppi: quattro arriveranno dal gruppo campioni, due dal gruppo dei non campioni.

NUOVA DIVISIONE DEI RICAVI - Questa nuova formula è stata ideata anche per aumentare appeal e ricavi. Secondo la UEFA, ci saranno introiti da tre miliardi di euro a edizione, di cui 2.4 verranno distribuiti ai vari club. Esisteranno poi due ranking. Il primo è sportivo, relativo sempre agli ultimi cinque anni di coppe, per decidere i posti nelle coppe per nazione. Il secondo è finanziario, nuovo, che influirà sulla distribuzione dei premi ai club. I premi saranno così composti: 15% market pool; 25% fisso partecipazione; 30% risultati nel torneo; 30% risultati storici (voce che include i risultati negli ultimi 10 anni più, 'pesati', tutti quelli del passato).