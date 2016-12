Marcatori d'Europa, nei 5 campionati più importanti comandano i top player

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

PREMIER LEAGUE: 13 reti, Diego Costa (Chelsea) - L'uomo di Conte, semplicemente. Questa la definizione più adatta per l'ex Atletico Madrid, che in questa prima parte di campionato ha letteralmente conquistato il coach italiano. Abnegazione, voglia di sacrificarsi, di lottare e di dare più del 100% sono doti che per l'ex ct dell'Italia non devono mai mancare, soprattutto in un attaccante. E quest'anno il 19 spagnolo sta rendendo come forse mai in carriera. Unico, insostituibile e 'cattivo' al punto giusto. Il massimo per questo Chelsea che sta volando in testa alla classifica.

LIGA: 12 reti, Lionel Messi e Luis Suarez (Barcellona) - Cristiano Ronaldo permettendo. I due fenomeni del Barcellona non viaggiano alla media di una rete a partita, ma all'alba del 2017 siamo ovviamente già in doppia cifra. Attenzione però a CR7, che con il nuovo anno non vuole fermarsi dopo un 2016 semplicemente da incorniciare. Per il momento il ritardo dalla coppia blaugrana è di soli due gol. Staccato invece Neymar, a quota 4.

BUNDESLIGA: 16 reti, Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - Vola invece la stella giallonera, per la quale si sprecano i rumors in vista della prossima estate. Si parla con insistenza di Real Madrid e Manchester City, lui nel frattempo continua a fare quello che ormai fa da tre stagioni con assoluta continuità: segnare. Per il mercato, eventualmente, appuntamento alla prossima estate.

LIGUE 1: 18 reti, Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - Quasi un centro a partita per l'ex Napoli. In 19 presenze ha in pratica sempre lasciato il segno, nonostante un 'mal di pancia' non ancora passato e che difficilmente passerà nei prossimi mesi. L'uruguaiano sta infatti valutando con attenzione il proprio futuro, e al momento non sembra intenzionato a rinnovare l'attuale accordo, valido fino al 30 giugno 2018. La tentazione Premier League è altissima, quella di un ultimo, pesantissimo contratto pure. Il PSG dovrà fare il massimo per non lasciarselo scappare.

SERIE A: 14 reti, Mauro Icardi (Inter) - Ancora lui, sempre lui. Gli altri non stanno a guardare (vedi Belotti e Dzeko, a -1), ma Maurito anche in questa stagione sta ripagando totalmente le attese. Un solo rigore, per il resto solo spunti su azione. E in tutti i modi. Attaccante ormai completo e di livello internazionale, l'Inter di Pioli si aggrappa alle sue prestazioni per una complicata rincorsa Champions League. Un torneo che ancora manca, incredibilmente, a MI9 e che vuole giocare il prima possibile. Magari già dalla prossima stagione.