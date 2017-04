Maria Sensi: "Valutazione del Milan? La nostra Roma venduta a 4 lire"

© foto di Alberto Fornasari

Maria Sensi, vedova dell'ex presidente giallorosso Franco Sensi, è intervenuta ai microfoni di Radio Radio per parlare della cessione della sua Roma, rispetto a quella di ieri del Milan: "La Roma dei Sensi non è stata rispettata da nessuno, non è possibile che questa società sia stata venduta a quattro lire. Questo era un club glorioso, non è possibile che sia stato deprezzato così. Con l'addio di Totti e De Rossi sarà scomparsa anche l'ultima briciola della Roma dei Sensi, tutto questo è triste. Gli americani non hanno dato nulla a questo club, è veramente triste, anche in relazione a quello che è accaduto in questi giorni con la valutazione che è stata data al Milan di Berlusconi".