Martens, da quel pomeriggio di Cagliari non lo ferma più nessuno

L'ennesima prestazione eccellente di Dries Mertens nell'ormai non più inedito ruolo di centravanti manda in secondo piano il gol di Manolo Gabbiadini con la maglia del Southampton e preoccupa sempre di più Leonardo Pavoletti. Il livornese, acquistato già prima che si riaprisse la finestra di mercato invernale, doveva essere il centravanti titolare in una squadra che nelle prime settimane post-infortunio di Arek Milik ha subito un contraccolpo tale da perdere punti pesanti.

Dall'11 dicembre a oggi nessuno ha segnato come il belga in Italia: 8 partite giocate, 13 segnate. Da quella tripletta segnata al Cagliari che ha sancito la sua svolta nessuno ha tenuto il suo passo: Icardi ha fatto solo 3 gol, come Dzeko. Belotti è arrivato a 4, il Cholito Simeone, sempre più in crescita, è andato a segno 6 volte mentre Higuain, aspettando il derby d'Italia, nelle 7 gare disputate ha timbrato in 8 occasioni.

Il suo record personale il record del PSV (21 reti in 33 partite) del 2011-12 è già nel mirino. E con uno score simile è davvero difficile pensare a come Sarri possa lasciarlo fuori. Milik può riprendersi con calma. E Pavoletti dovrà faticare più del previsto per trovare spazio.