Maxi Lopez: "Icardi fuori dall'Argentina: quando sbagli, paghi"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maxi Lopez rompe il silenzio e, in esclusiva ai microfoni di TycSports, spiega la sua versione dei fatti circa la foto scattata con Lionel Messi e Javier Mascherano a Torino che qualcuno ha interpretato come la ragione principale per la mancata convocazione nella nazionale argentina di Mauro Icardi. "Io parlo poco e questa cosa gioca contro di me - ha raccontato l'attaccante del Torino -. Ora devo chiarire la situazione perché sono stati male i miei amici. Questo è stato fatto in malafede, è una cosa ingiusta perché non parlavo con Messi e Mascherano da dieci anni. La foto ce l'avevamo io e lei (Wanda Nara ndr)".

Maxi, poi, scende nei dettagli chiarendo i motivi per i quali - a suo giudizio - Icardi non viene convocato dall'Argentina: "C'è un motivo diverso per cui Icardi non fa parte dell'Albiceleste. Il mondo del calcio è geloso quando un giocatore ha una certa esposizione mediatica fuori dal campo. Il pallone ha delle regole e, quando uno sbaglia, paga. Nella vita è lo stesso. Mi piacerebbe farmi una chiacchierata in privato con lui, ma non ne ho avuto la possibilità perché hanno messo i bambini (i figli con la ex Wanda Nara) in mezzo".