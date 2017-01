Mercato chiuso, anzi no. Fiorentina-Kownacki, a volte ritornano

Mercato chiuso sia in entrata che in uscita. O forse no. Le ultime ore in casa Fiorentina regalano più dubbi che certezze, se non altro per i possibili, eventuali colpi di Pantaleo Corvino che - nonostante le dichiarazioni di facciata - sta lavorando per presente e futuro della squadra viola. Se da una parte infatti non trovano riscontro le ipotetiche nuove avances del Tianjin per Kalinic, dall'altra l'ultima pista che potrebbe andare ad implementare la rosa di Paulo Sousa porta direttamente alla giovane punta classe 1997 Dawid Kownacki, di proprietà del Lech Poznan. I polacchi, consapevoli della possibilità di perdere il giocatore, stanno già penando al sostituto, anche se per il momento non convince la prima proposta da 3 milioni presentata nelle scorse ore da parte della Fiorentina. Il club polacco chiede qualcosa di più, ma c'è ottimismo per la chiusura a una cifra tra i 3,5 e i 4 milioni, con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Il giocatore, 80 presenze nel massimo campionato polacco con 16 reti ed esordio già avvenuto in Europa League e nelle qualificazioni Champions, ha dato il via libera all'operazione.

Nonostante la giovane età, in patria c'è chi addirittura lo paragona a Robert Lewandowski, con il ragazzo che circa un annetto fa ha avuto anche la possibilità di giocare con il suo idolo. Kownacki infatti era finito nel mirino del Bayern Monaco, ma il giovane talento ha detto no al club bavarese. Il motivo? Il ragazzo ha scelto di restare in Polonia per finire gli studi. Insomma, non solo il talento, Kownacki ha dimostrato di avere anche la testa sulle spalle. Sull'esito dell'operazione, poi, nulla da dire, se non il fatto che la trattativa poteva già essere "scritta" dal destino. Fu proprio l'attaccante del Lech Poznan, infatti, a sbloccare il risultato della gara del 22 ottobre 2015 in Europa League contro la Fiorentina, permettendo alla squadra polacca di strappare tre punti fondamentali in quel di Firenze. A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo...