Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 aprile

LI YONGHONG 22° PRESIDENTE DEL MILAN. DECISO ANCHE IL NUOVO CDA. LA JUVENTUS PUNTA IL DUO BLUCERCHIATO SKRINIAR-SCHICK. IL BARCELLONA PREPARA L'OFFENSIVA PER DYBALA. CONTE ALLONTANA L'INTER. NAPOLI-INSIGNE RINNOVO A UN PASSO. PER MERTENS C'È DA LAVORARE. JANKTO RINNOVA CON L'UDINESE

Il Milan ha ieri ha un nuovo presidente, si tratta di Li Yonghong che succede a Silvio Berlusconi e diventa il 22° numero uno del club rossonero in oltre 100 anni di storia. Ufficializzato anche il nuovo CdA del club dove siederanno, oltre al presidente, anche Li Han, Bo Lu, Renshau Xu, Roberto Cappelli, Marco Fassone, Marco Patuano e Paolo Scaroni. Per quanto riguarda il mercato si lavorerà per la permanenza del centrocampista Mati Fernande, richiesto da Montella, e su quella di Gerard Deulofeu che potrebbe dire no al ritorno al Barcellona nonostante il diritto di recompra dei catalani fissato in 12 milioni di euro.

Attivissima sul mercato la Juventus che potrebbe pescare due talenti in casa Sampdoria. Si tratta dell'attaccante Patrik Schick e del difensore Milan Skriniar. Per entrambi il club starebbe pensando a un'operazione alla Caldara con l'acquisto in estate e l'approdo a Torino l'anno successivo dopo un ulteriore stagione in blucerchiato per crescere senza pressioni. Sempre sul mercato dei giovani la Juventus studia Mamadou Coulibaly del Pescara, che piace molto anche a Inter, Milan e Roma. Nonostante il rinnovo fino al 2022 Paulo Dybala resta al centro dell'interesse dei grandi club d'Europa con il Barcellona che sarebbe pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro per assicurarsi l'argentino. La Juventus infine non dovrebbe rischiare di trovarsi di fronte Antonio Conte in Serie A. Il tecnico del Chelsea ha infatti smentito le notizie su un suo possibile approdo all'Inter. In casa nerazzurra intanto tiene banco la situazione di Gabriel Barbosa dopo che l'agente del brasiliano si è sfogato: “Non si pente della scelta che ha fatto, ma è stato umiliato fisicamente, moralmente e psicologicamente. È arrivato come campione olimpico e titolare del Santos, ma non gli è mai stata concessa una chance. Ha giocato solamente 140 minuti in totale”, parole che potrebbero spingere lontano dal club milanese il giovane attaccante. Chi invece resterà all'Inter è il capitano Mauro Icardi che ha spiegato di voler giocare la Champions League con la maglia

Il Napoli cerca invece di blindare le proprie stelle. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne l'operazione rinnovo sarebbe a buon punto con l'esterno che dovrebbe firmare un contratto fino al 2022 da più di quattro milioni netti l'anno, con De Laurentiis che conserverebbe così i diritti d'immagine. Per Dries Mertens la situazione è più complicata viste le sirene che arrivano da Manchester sponda United e mirano a far saltare la trattativa per il rinnovo e portare in Premier League il belga.

Il Genoa guarda in casa Espanyol per rinforzare la difesa e punta il terzino mancino Ruben Duarte, classe '95. Il difensore del Cagliari Bruno Alves ha espresso tutta la propria soddisfazione la scelta fatta e aperto alla permanenza: “La Serie A e il Cagliari mi sono piaciuti tantissimo, mi sono innamorato di questo torneo. Il resto dipende dal presidente. Ho ancora un anno di contratto e mi impegnerò al massimo, poi vedremo cosa mi riserverà il futuro". Infine l'Udinese ha comunicato di aver rinnovato il contratto in essere con il centrocampista classe 1996 Jakub Jankto. Il calciatore, che ha già messo a referto 5 gol in 22 presenze in Serie A, ha siglato il nuovo accordo fino al 30 giugno 2021.

DIGNE VERSO L'ADDIO AL BARCELLONA. MA MESSI CHIEDE VERRATTI E ALTRI QUATTRO RINFORZI DI PESO. L'ATLETICO MADRID PUNTA FABREGAS. SANCHEZ FRA ARSENAL E MANCHESTER CITY. SFIDA A TRE PER VAN DIJK. AURIER VERSO IL RINNOVO COL PSG. FALCAO NEL MIRINO DEL BESIKTAS

C'è fermento in casa Barcellona per la prossima stagione. Molti giocatori potrebbero infatti lasciare il club catalano a partire da Lucas Digne che non ha praticamente trovato spazio in questa stagione. Secondo i media spagnoli inoltre Leo Messi avrebbe chiesto almeno cinque rinforzi di peso: Marco Verratti del PSG, Bellerin dell'Arsenal, Coutinho del Liverpool – per il quale arrivano conferme dall'Inghilterra – Bernando Silva e Mbappe del Monaco. Il Valencia invece avrebbe individuato in Sergio Leon dell'Osasuna come rinforzo per l'attacco. L'Atletico Madrid invece vorrebbe riportare in Spagna il centrocampista del Chelsea Cesc Fabregas che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio.

Un altro giocatore che potrebbe cambiare casacca a fine anno è Alexis Sanchez per cui il Manchester City è disposto a far follie. L'Arsenal però potrebbe rilanciare e offrire al cileno un rinnovo che ne farebbe il giocatore più pagato della Premier League. Nonostante i rumors che vedono Vincent Kompany, capitano del City, in partenza a fine stagione, il futuro del belga potrebbe comunque essere ancora a Manchester. In attesa di capire quale potrà essere il futuro di Mamadou Sakho, il Liverpool è pronto a cautelarsi facendo un'offerta al forte difensore del Southampton, Virgil van Dijk. Lo scoglio, come sempre, resta la concorrenza del City e del Chelsea. I londinesi virerebbero nel caso su Jorge Mere dello Sporting Gijon che ha una clausola di rescissione pari a 25 milioni di euro.

Il Paris Saint-Germain potrebbe blindare il difensore Serge Aurier, attualmente col contratto in scadenza nel 2019, allontanando così le sirene inglesi dei soliti Arsenal e Manchester City. Radamel Falcao invece potrebbe lasciare il Monaco a fine anno per approdare al Besiktas in Turchia.