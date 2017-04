Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 aprile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, SI LAVORA PER VIVIANO E SI PROPONE BALOTELLI. ATALANTA, GASPERINI SI TOGLIE DAL MERCATO ALLENATORI: "VOGLIO RESTARE". MILAN, SUSO ATTENDE IL RINNOVO. LAZIO, TARE BLINDA MILINKOVIC SAVIC - Napoli al lavoro sul mercato per il futuro. L'ultima idea è un rinforzo tra i pali, Emiliano Viviano della Sampdoria nel caso in cui partisse Reina. Primi contatti tra le parti avviate, Viviano una possibilità per gli azzurri, uno scenario che potrebbe diventare concreto prossimamente. Intanto si propone agli azzurri Mario Balotelli, che fa sapere di voler prendere in considerazione un'eventuale chiamata da Napoli.

A Bergamo il tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini si toglie dal mercato. "Ho un contratto con la Dea fino al 2018". Parole chiare, categoriche. Gasperini non strizza l'occhio ad eventuali proposte, anzi. Mentre Suso attende una chiamata dai nuovi dirigenti del Milan per rinnovare. "Sanno dove trovarmi", le sue parole. E intanto alla Lazio il ds Igli Tare toglie dal mercato Milinkovic Savic, fresco di rinnovo. Ha da poco rinnovato anche Jankto, con l'Udinese. Per il bianconero sirene di mercato dalla Premier League, ci pensa l'Arsenal. Mentre Colombo del Cagliari chiude la carriera, ieri la sua ultima partita. E infine la lista della spesa del Manchester City: c'è anche il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci. Ora palla ai bianconeri. Il mercato si infiamma...

PSG, MATUIDI RIFLETTE SUL RINNOVO. TOTTENHAM, POCHETTINO ESCLUDE L'ARRIVO DI MORATA. BAYERN MONACO, CERCASI PORTIERE: IDEA SIRIGU - Tempo di rinnovi in casa PSG. Proposto il prolungamento al centrocampista Matuidi. "Sto riflettendo", ha fatto sapere il diretto interessato. Presto una risposta, la sensazione è che il rinnovo arriverà. Mentre non arriverà al Tottenham Alvaro Morata, ad affermarlo è il tecnico Mauricio Pochettino, che valuta altri profili. E infine il Bayern Monaco, che va a caccia di un portiere. Ancelotti sfoglia la margherita, tra i profili vagliati c'è anche Salvatore Sirigu. Un'idea che può diventare qualcosa di più...