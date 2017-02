Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio

© foto di Imago/Image Sport

INTER, SOGNO AGUERO E MAL DI PANCIA KODOGBIA. MILAN, SALTA L'ACCORDO CON CACERES. ATALANTA, GASPERINI SPEGNE LE VOCI SULLA ROMA. E IL CHIEVO PENSA A MARCHETTI DEL CITTADELLA PER IL DOPO NEMBER - Un sogno di mercato, un'idea per la prossima stagione a cui lavorare a fari spenti. L'Inter pensa al Kun Aguero, è il sogno estivo. Pronta una maxi offerta. Intanto può scoppiare il caso Kondogbia, il fratello fa sapere che il giocatore nerazzurro farà panchina ancora per poco. "Sono gli ultimi mesi", scriveva in un tweet poi rimosso. Kondogbia verso l'addio all'Inter a fine stagione?

Non si muoverà invece il Milan. Mercato chiuso. Stop agli innesti. Martin Caceres era una possibilità concreta per i rossoneri. Poi il mancato accordo. Caceres non va al Milan. Distanza tra domanda e offerta, il futuro dell'uruguagio potrebbe essere in Cina.

La Roma intanto lavora per la prossima stagione. In bilico il futuro di Spalletti. Il nuovo tecnico giallorosso potrebbe essere Gian Piero Gasperini, attualmente all'Atalanta. Ma il diretto interessato nega e fa sapere di essere concentrato solo sulla Dea. E poi c'è il Chievo Verona, a caccia di un direttore sportivo. Ma in questi mesi non arriverà un altro dirigente perché la proprietà ha deciso di non ingaggiarlo ora. Appuntamento rimandato all'estate. E Stefano Marchetti del Cittadella è più di un'idea. Sullo sfondo Sergio Gasparin, attualmente ai box dopo le esperienze con Udinese, Sampdoria e Catania. E intanto Hernanes è pronto a salutare la Serie A. Per il centrocampista della Juventus pronta una nuova esperienza, lo aspetta l'Hebei Fortune in Cina...

CHELSEA: DIEGO COSTA-CONTE, TUTTO OK. ATLETICO MADRID, SANCHEZ SE PARTE GRIEZMANN. ARSENAL, PROPOSTO IL RINNOVO A WENGER - Pace fatta, tutto a posto. Il Chelsea e Diego Costa vanno avanti insieme, l'attaccante ha ricucito il rapporto con il tecnico italiano e quindi proseguirà la sua avventura in Premier almeno sino al termine della stagione. E per il prossimo anno un'idea potrebbe essere Griezmann dell'Atletico Madrid. Colchoneros attivi sul mercato, se parte Griezmann può arrivare Sanchez in uscita dall'Arsenal. Arsenal che intanto si muove per la panchina. Proposto il rinnovo biennale a Wenger, il tecnico ci pensa..?