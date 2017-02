Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio

Fonte: con la collaborazione di Lorenzo Di Benedetto

Anderson Hernanes domani effettuerà le visite mediche a Marbella con l'Hebei Fortune. La sua cessione in Cina porterà nelle casse della Juventus 8 milioni di euro più bonus (circa 10 in totale), mentre all'ex giocatore di Inter e Lazio andranno circa 6 milioni di euro a stagione. Sempre per quel che riguarda la Cina, il Tianjin Quanjian, attualmente in Italia per preparare la prossima stagione in Super League e per giocare un'amichevole contro il Pisa nella giornata di domani, continua la caccia a un attaccante da regalare al tecnico Fabio Cannavaro. Dopo il no di Nikola Kalinic, primo obiettivo dei cinesi fallito a causa della volontà dello stesso attaccante croato, adesso l'ultima idea del club è quello di fare un tentativo per Carlos Bacca. Il colombiano non sta vivendo un buon momento al Milan e domenica, nonostante il chiarimento con l'allenatore, ha polemizzato con Montella al momento della sostituzione contro la Sampdoria.

Non finisce invece la telenovela relativa al rinnovo di Gonzalo Rodriguez con la Fiorentina, con l'agente del calciatore che ha affermato: "Dopo i due incontri dello scorso novembre la Fiorentina non si è più messa in contatto con me. Si vede che il rinnovo di Gonzalo non interessa molto alla società. Lo vogliono in tanti. In questi giorni ho ricevuto diverse chiamate per sondare il terreno, ma al momento non abbiamo trovato un accordo con nessuna squadra". Ci pensa la Roma, che potrebbe prenderlo a zero per sostituire Manolas, vicino al passaggio all'Inter. La nuova proprietà nerazzurra pensa sempre più in grande: Suning vuole colpire duro e in estate non si limiterà a puntellare la rosa: nel mirino rinforzi di prima qualità. Oltre al greco della Roma anche Ricardo Rodriguez si avvicina sempre più a Milano, ma c'è dell'altro: il sogno si chiama Verratti e l’alternativa può essere Tolisso. In attacco infine l’Inter prenderà un italiano, con gli obiettivi Bernardeschi e Berardi.

Infine il Napoli. Ancora dubbi sul rinnovo di contratto di Dries Mertens con il Napoli. Il giocatore avrebbe già un accordo di massima sulla base di 2,5 milioni all'anno fino al 2021, ma il problema resta la clausola rescissoria, che il club vorrebbe fissare a 35 contro i 25 richiesti dal giocatore. Il belga sa di essere finito nel mirino delle migliori società europee e proprio per questo, l'oggetto del contendere non sembra di così facile soluzione.

IL CHELSEA PUNTA IL DOPPIO COLPO IN ATTACCO, MENTRE IL BARCA PENSA ALLA DIFESA. MADRID-DE GEA, STAVOLTA SI FA. IL LEICESTER CONFERMA RANIERI, MENTRE IL BAYERN MONACO OSSERVA FERREIRA-CARRASCO. BESIKTAS-QUARESTA, RINNOVO UFFICIALE

C'è anche il Barcellona su Victor Lindelof, difensore del Benfica che piace a Inter, Manchester United e Chelsea. I blaugrana in estate faranno un tentativo per lo svedese. Luis Suarez intanto ha consigliato, ai dirigenti blaugrana, l'acquisto del giovane trequartista Nicolas de la Cruz. Il Real Madrid in estate tornerà alla carica per David De Gea, portiere del Manchester United che nell'estate del 2015 era ad un passo dai Blancos. Florentino Perez, per lo spagnolo, sarebbe disposto a mettere sul piatto fino a 70 milioni di euro.

Spesa grossa in vista dell'estate per il Chelsea di Antonio Conte: Alvaro Morata e Romelu sono in cima alla lista della spesa dei Blues. Entrambi, inoltre, avrebbero già dato la propria disponibilità al trasferimento a Stamford Bridge: Morata è stufo di non trovare spazio al Real, mentre Lukaku avrebbe confidato ai propri vicini di avere ancora un 'conto aperto' con il Chelsea dopo l'esperienza delle scorse stagioni. Sergio Aguero, dopo l'esplosione di Gabriel Jesus, potrebbe salutare il City. Su di lui da tempo c'è il Real Madrid, ma secondo il quotidiano britannico anche il PSG è fortemente interessato all'argentino. Il Leicester, dopo la conferma ufficiale, è pronta a dare ulteriore sostegno a Ranieri: Vichai Srivaddhanaprabha, nella giornata di oggi arriverà in Inghilterra per ribadire, di persona, la fiducia al tecnico di Testaccio.

Il Bayern Monaco ha attivato i propri radar verso Madrid. L'obiettivo di Carlo Ancelotti, si legge, sarebbe Yannick Ferreira Carrasco, considerato l'ideale sostituto di Douglas Costa in caso di cessione. Sul belga ci sono anche PSG e Arsenal.

Il Besiktas, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Ricardo Quaresma fino al 2020.