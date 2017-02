Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 febbraio

JUVENTUS, ALLEGRI: "FUTURO IN PREMIER? NON CONFERMO E NON SMENTISCO". TIANJIN, CANNAVARO: "KALINIC LA PRIMA OPZIONE, IL MERCATO IN CINA CHIUDE IL 28". NAPOLI, SENTI CAVANI: "UN RITORNO? IL FUTURO PUO' RISERVARE QUALSIASI COSA". ROMA, AG. DZEKO: "REAL MADRID? È GIA' IN UN GRANDE CLUB". INTER, DARMIAN E RODRIGUEZ GLI OBIETTIVI PER LA FASCIA

JUVENTUS - Intervistato dopo la vittoria sul Crotone, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato della possibilità Premier League: "Io in Inghilterra? Non smentisco e non confermo. Posso dire che con la società sono in grande sintonia. Ora dobbiamo solo pensare a vincere. E comunque c'è ancora un altro anno e mezzo di contratto".

FIORENTIN - Intervenendo in conferenza stampa al termine del ko in amichevole contro il Pisa, il tecnico del Tianjin Quanjian Fabio Cannavaro ha parlato della trattativa Nikola Kalinic: "Il mercato in Cina chiude il 28, stiamo valutando ancora tante opportunità. A me piaceva, era il primo obiettivo, ma per tanti motivi l'operazione non si è chiusa Aspettiamo, ci sono ancora dei giorni davanti".

NAPOLI - Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli attualmente in forza al PSG, ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: "Un futuro ancora azzurro? Sto molto bene a Parigi, ma il futuro può riservare qualsiasi cosa. Oggi sono così forti, non hanno bisogno di me".

INTER - Secondo quanto riportato da TuttoSport, l'Inter ha intenzione di ridisegnare gli out esterni della difesa in vista della prossima stagione: gli obiettivi sono Matteo Darmian del Manchester United e Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. Al centro, invece, Kostas Manolas resta il nome più 'caldo'.

ROMA - Interpellato sul possibile interesse da parte del Real Madrid per Edin Dzeko, l'agente Silvano Martina ha spiegato quanto segue a SportMediaset: "Gli spagnoli su di lui? No, è già in un grande club".

FRANK DE BOER - Intervistato da TuttoMercatoWeb, Guido Albers, agente dell'ex tecnico di Ajax e Inter Frank de Boer, ha parlato del futuro del proprio assistito: "Le proposte sono arrivate, e aggiungo che non sono state poche. Già nell'immediato post-addio all'Inter abbiamo ricevuto varie chiamate. Ma ritiene giusto ripartire solo dalla prossima stagione. Avendo così a disposizione il tempo necessario per poter lavorare. Un torneo preferito? No, è aperto a tutte le possibilità. Frank è un allenatore preparato e con grandi qualità, non avrebbe alcun problema di adattamento. Potrebbe fare bene in Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e anche Serie A".

BAYERN MONACO - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ora arriva anche l'ufficialità dal diretto interessato. Phlipp Lahm dirà addio al calcio giocato a fine stagione: "Mi fermerò al termine della stagione. Ho deciso che non è più il momento di continuare", queste le parole del campione tedesco.

WATFORD - Il tecnico del Watford Walter Mazzarri ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue battute: "Il bilancio di questi sette mesi d'Inghilterra? I risultati sono in linea con i programmi del club. Mi è stato chiesto di salvare la squadra, di consolidare la categoria e di valorizzare i giocatori. Come è nata l'opportunità Watford? Avevo voglia di mettermi in discussione e di affrontare un’esperienza diversa. La Premier mi ha sempre affascinato".

LIVERPOOL - Un'idea per l'attacco. Occhi puntati in casa Middlesbrough per l'estate. Piace il profilo di Gaston Ramirez, primi contatti informali già partiti. Quello dell'ex Bologna è un nome valutato dai Reds. Questo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.

MIDDLESBROUGH - "Il mio sogno è quello di tornare al Middlesbrough come allenatore". Queste le parole di Fabrizio Ravanelli a SkySports. L'ex attaccante ha inoltre aggiunto: "È una buona squadra, che può arrivare tra le prime dieci in Premier League. Karanka è un ottimo manager".