Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 10 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di www.imagephotoagency.it

TOTO-ALLENATORE JUVE: SOUSA, SARRI, SIMEONE, TANTI NOMI. MA ALLEGRI È SEMPRE IN BIANCONERO. GLI OCCHI DELL'INTER IN CASA DELLA SAMP. DE ROSSI DICE NO ALLA MLS PER RINNOVARE CON LA ROMA. E ZAMPARINI ANNUNCIA: "ENTRO FINE MARZO CEDO IL PALERMO

Tanti nomi in lizza per l'eventuale eredità di Massimiliano Allegri, nel caso l'allenatore livornese dica davvero addio alla Juve a fine stagione: oltre a Maurizio Sarri e Paulo Sousa, spunta anche l'ipotesi, clamorosa, che porta al Cholo, Diego Simeone. Come pure quelle relative a Luciano Spalletti e Vincenzo Montella. Sempre in ottica bianconera, dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione: la Juve penserebbe infatti a David De Gea, portiere del Manchester United, per il 2018.

Non solo Luis Muriel nel mirino dell'Inter: nel colloquio con l'avvocato Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, il direttore sportivo Piero Ausilio ha chiesto informazioni anche su altri calciatori: si tratta di Schick (attaccante), Skriniar (difensore) e Torreira (centrocampista). E in difesa Ricardo Rodriguez è il primo nome sulla lista, valutato 22 milioni di euro, anche se Alaba stuzzica il palato, ma con un prezzo più che doppio rispetto a quello dell'argentino. Così tra i due litiganti c'è pure Wendell, difensore di proprietà del Bayer Leverkusen.

Daniele De Rossi dice no alla MLS per rinnovare e restare alla Roma. Eurosport fa sapere che il calciatore giallorosso avrebbe rifiutato la possibilità di raggiungere Andrea Pirlo tra le file del New York City. Il rinnovo con la Roma dovrebbe arrivare a breve. Le parti sono molto vicine, anche per quanto riguarda l'ingaggio. Si parla di un rinnovo di due anni con una possibile opzione sul terzo. A proposito di rinnovi: entro marzo il Napoli dovrebbe annunciare quello di Dries Mertens.

Clamoroso a Palermo, Maurizio Zamparini: "Per la fine del prossimo mese cederò la società a un fondo d'investimenti americano. I cinesi dovevano farsi vivi dopo il loro Capodanno, caduto il 28 gennaio. Non li ho più sentiti". Alberto Paloschi piace al Beijing, che è pronto a mettere sul piatto 10 milioni entro la fine di febbraio per portare in Super League l'attaccante che non trova spazio alla corte di Gasperini. L'alternativa,piuttosto fredda al momento, è Mattia Destro del Bologna. In casa Milan, richieste argentine per Leonel Vangioni: ci pensa il San Lorenzo.

È ufficiale: Miguel Borja non ritornerà in Serie A. Il centravanti colombiano, uno dei migliori della scorsa Libertadores nonché Pallone d'Oro del Sudamerica, continuerà la sua carriera al Palmeiras, società brasiliana. Il club verdeoro ha trovato l'accordo con l'Atletico Nacional, facendo firmare un quinquennale all'attaccante.

OLYMPIQUE MARSIGLIA, PIACE SAGNA. GRAY NEL MIRINO DI LIVERPOOL E TOTTENHAM. TUCHEL SNOBBA L'ARSENAL. DRENTHE LASCIA IL CALCIO E SI DA' AL RAP

L'Olympique Marsiglia per la prossima stagione punta a rinforzare le fasce laterali con Bacary Sagna. L'esterno destro, classe 1982, dovrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione, scadenza naturale del contratto. Sirene di mercato per Demarai Gray, esterno offensivo del Leicester, nelle mire di mercato di Liverpool e Tottenham per la prossima sessione estiva. Si aprono le trattative per il rinnovo di Salomon Kalou con l'Hertha Berlino: il club della capitale tedesca ha presentato un'ipotesi di prolungamento fino al 2019. In casa Borussia Dortmund, Tuchel allontana l'Arsenal: ""I giornalisti ne sanno più di me. Non so niente a riguardo, ho un contratto col Borussia Dortmund e sono felice qui".

L'ex laterale del Real Madrid Royston Drenthe ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Senza contratto dalla scorsa estate dopo l'avventura al Baniyas, negli Emirati Arabi Uniti, il laterale olandese ha deciso di concentrarsi sulla musica e di dare il via alla carriera da rapper col nome di Roya2Faces. 'Paranoia' il suo primo singolo. E Kim Kallstrom torna in Svezia. Il centrocampista, classe 1982, ha firmato per il Djurgarden, club nel quale ha giocato nel 2002 e 2003, vincendo due campionati e una coppa svedese. Colpo importante per il Sao Paulo. Il club paulista ha annunciato l'arrivo del centravanti dell'Argentina, Lucas Pratto, con contratto fino al gennaio del 2021.