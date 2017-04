Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Francesco Fontana

JUVE: IL BESIKTAS SU MANDZUKIC. MILAN-INTER: POSSIBILE SFIDA PER SPALLETTI. ROMA: DE ROSSI IDEA DEI ROSSONERI. INTER: IDEA MARCO SILVA PER LA PANCHINA. NAPOLI: PASSI AVANTI PER IL RINNOVO DI MERTENS. LAZIO: IL PAPU NEL MIRINO SE PARTE KEITA. TORINO: SI PROVA A TRATTENERE HART. CHIEVO: TRE NOMI PER IL DOPO MARAN. FIORENTINA: IDEA SIMONE INZAGHI PER IL FUTURO - La Juventus è reduce dalla vittoria contro il Barcellona, mentre si registrano ancora voci su Mandzukic. Allo Stadium era presente il presidente del Besiktas per seguire da vicino il croato: l'idea iniziale del club è quella di chiedere alla Juventus il prestito del giocatore, anche se il costo del cartellino potrebbe non essere un ostacolo insormontabile per i turchi. Intanto la Vecchia Signora segue Benjamin Mendy del Monaco.

Punto sul Milan. Il primo passo per il passaggio di proprietà è stato fatto, con l'arrivo a Milano di Yonghong Li. In vista del closing, è previsto nella giornata di domani l'arrivo della delegazione dei cinesi, che incontrerà il Milan per chiudere la trattativa relativa al passaggio di proprietà.

Intanto il derby di Milano rischia di giocarsi anche sul fronte mercato e in particolare per quel che riguarda il nuovo allenatore di Inter e Milan, ovvero Spalletti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il tecnico, presente a Milano per un evento di beneficenza, è arrivato lunedì in quella che potrebbe essere la sua nuova piazza, visto che i nerazzurri lo cercano per sostituire Pioli e Fassone vorrebbe affidargli la panchina rossonera. La Roma adesso pensa a Montella. Intanto i rossoneri, secondo Tuttosport, sarebbero in pressing su Luiz Gustavo. Il Wolfsburg chiede 10 milioni di euro. Per la difesa resta nel mirino Musacchio del Villarreal. A centrocampo occhi su Fabregas e Thiago Maia, mentre per l'attacco il sogno è Aubameyang, l'opportunità che potrebbe nascere porta invece a Benzema. Intanto Milan ed Espanyol sono al lavoro per definire il passaggio di Diego Lopez a titolo definitivo al club spagnolo. Secondo Mundo Deportivo la volontà delle parti sarebbe quella di trovare un accordo che possa permettere al portiere di continuare la sua avventura nel club catalano. Da definire la formula, visto che il contratto dell'estremo difensore con il Milan scadrà nel 2018 e per questo non è possibile rinnovare il prestito per un'altra stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan starebbe pensando a De Rossi, in scadenza di contratto con la Roma e ancora alle prese con il rinnovo. Il centrocampista della Nazionale sarebbe un obiettivo di Montella, che vedrebbe in lui il nuovo leader del giovane gruppo rossonero.

Tuttosport fa il punto sull'Inter, col gruppo Suning soddisfatto del lavoro di Ausilio e Gardini, col prossimo mercato che si preannuncia importante anche se condizionato da alcune cessioni (Jovetic, Ranocchia, Murillo, Brozovic, Nagatomo, Santon e Banega). Una somma da spendere che potrebbe toccare circa 150 milioni. E nella lista degli acquisti, tra gli altri, ci saranno due-tre difensori tra centrali (Manolas, de Vrij e Rudiger) e terzini (Ricardo Rodriguez, Vrsaljko, Zappacosta, Darmian), l'attaccante Schick, oltre alle new entry Berardi o Bernardeschi, tra i primi nelle preferenze. Per la panchina, qualora Pioli dovesse salutare, si fa il nome di Marco Silva.

Capitolo Napoli. Passi avanti sul rinnovo di Mertens, ma l'ostacolo maggiore sarebbe rappresentato dalla moglie del belga. Secondo quanto riportato da Tuttosport, De Laurentiis avrebbe infatti trovato l'accordo per il prolungamento fino al 2022 con l'avvocato dell'esterno, ma Kat Kerkhof, che ha lasciato il capoluogo campano da due mesi per contrasti col marito, avrebbe messo lo stesso Mertens a un bivio: o lei o il Napoli. Barcellona e Tottenham restano alla finestra, per capire se ci saranno i margini per trattare. Intanto Bonato, ds dell'Udinese che sabato sfiderà proprio gli azzurri, ha parlato a Radio Marte: “Zapata? Il 30 giugno scade il prestito biennale, ci sarà tempo e modo di capire quale sarà la sua situazione a fine campionato. Ora è prematuro parlarne, al di là delle nostre intenzioni bisognerà capire cosa vorrà fare il Napoli. Con noi ha trovato continuità di rendimento e in Udine la piazza ideale per esprimersi. Siamo contenti di quello che sta facendo con noi ma, ripeto, a fine prestito tornerà tutto nelle mani del Napoli”. I partenopei, per la porta, seguono Karnezis dell'Udinese ma c'è anche la concorrenza del Watford.

La Lazio comincia a pensare alla prossima stagione e se, come sembra, Keita Balde dovesse lasciare il club biancoceleste ecco che la società di Lotito partirebbe all'assalto del Papu Gomez. La valutazione che gli orobici fanno dell'argentino sarebbe sui 15-18 milioni di euro, ma il club capitolino, per abbassare le pretese dei nerazzurri potrebbero mettere sul piatto sia Berisha, che in questa stagione ha ben figurato tra le fila di Gasperini, che Cataldi, attualmente in prestito al Genoa.

Il Torino fa le prove per trattenere Hart anche nella prossima stagione. Secondo Tuttosport il club granata ha chiesto al Manchester City il rinnovo del prestito e nelle prossime settimane la società inglese darà la risposta a Cairo. Per il momento nessun top club ha avanzato offerte ai Citizens. In assenza di novità, il portiere ha comunicato al club proprietario del suo cartellino che preferirebbe restare al Toro.

Il Chievo Verona sta valutando una serie di allenatori per cautelarsi in caso di addio di Maran. In particolare - scrive il Corriere di Verona - ci sono almeno tre tecnici che possono destare interesse. In A piace Nicola del Crotone, in B nel mirino ci sono Semplici e Venturato. Per la Fiorentina - secondo La Repubblica - spunta l'idea Simone Inzaghi, mentre Dzemaili andrà al Montreal a maggio salutando così il Bologna.

ARSENAL: CONTATTI CON OVERMARS. SIVIGLIA: COMUNICATO CONTRO LA FEDERAZIONE ARGENTINA. REAL: MORATA CHIAMA CONTE. AEK ATENE: RINNOVANO BAKAKIS E LAMPROPOULOS - Aria di cambiamenti all'Arsenal. Contatti con Overmars per la prossima stagione per il ruolo di uomo mercato. L'attuale ds dell'Ajax sta trattando il rinnovo con la società olandese, ma intanto c'è la proposta dei gunners. Duro comunicato del Siviglia contro la federazione argentina dopo il tentativo dell'AFA di portare il tecnico sulla panchina della Seleccion per il dopo Bauza: "Alla luce delle informazioni circolate sui media nazionali e internazionali in relazione al possibile interesse dell'AFA per Jorge Sampaoli, il cui contratto col Siviglia scadrà nel giugno del 2018, e viste le dichiarazioni attribuite al presidente Tapia sul suo viaggio in Spagna per trattare col nostro allenatore, il Siviglia comunica di aver scritto alla Federazione Argentina. Il Siviglia considera qualunque riunione o contatto volto a spingere il tecnico alla rescissione contrattuale col club una mancanza di rispetto inaccettabile. Se queste informazioni dovessero essere confermate, il club non tarderà a far valere i propri diritti". Morata, attaccante del Real Madrid intervistato dal Guardian, parla così del suo futuro e della chance di poter lavorare con Conte: "Ho avuto tante chiamate in estate dall'Inghilterra e ammetto che mi sarebbe piaciuto giocare a Londra, ma non sapevo le intenzioni del Real nei miei confronti. Ho parlato direttamente con Pochettino e Conte, altre squadre hanno chiamato mio padre o il mio agente. Ma il Real non ha voluto cedermi. Con Conte sento di avere un debito, è il tecnico che più ha creduto in me, che mi ha fatto sentire un giocatore di alto livello". Due rinnovi per l'AEK Atene: si tratta di Bakakis, centrocampista 26enne e Lampropoulos, difensore di 27 anni. Per entrambi contratto fino al 2020.