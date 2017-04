Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

La notizia del giorno è una sola, non può essere che quella: il closing, in casa Milan, è infine arrivato. Attraverso i propri canali ufficiali, Fininvest ha reso noto l'accordo per la cessione delle quote azionarie dell'AC Milan, il quale passa alla Rossoneri Sport Investment Lux, oggi rappresentata da David Han Li: "Fininvest ha oggi finalizzato la cessione alla Rossoneri Sport Investment Lux dell’intera partecipazione, pari al 99,93%, detenuta nell’AC Milan. La finalizzazione odierna dà piena esecuzione al contratto di compravendita firmato dall’amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, e da David Han Li, rappresentante di Rossoneri Sport Investment Lux, il 5 agosto 2016 e rinnovato il 24 marzo scorso.

Una notizia che oscura anche due rinnovi di primissimo piano. Anzitutto, quello di Paulo Dybala: a meno di quarantotto ore dalla spettacolare doppietta firmata contro il Barcellona, l'attaccante bianconero - in seguito all'accordo raggiunto grazie al lavoro dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta e del procuratore del giocatore Pieropaolo Triulzi - ha siglato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022.

La Lazio ha poi comunicato tramite il proprio sito l'ufficialità del rinnovo di contratto del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic. Questo il testo: "La S.S. Lazio comunica che l’atleta Sergej Milinkovic-Savic ha prolungato il suo contratto fino al 2022".

Le altre: la Fiorentina ha recapitato a Federico Bernardeschi l'offerta di rinnovo. Sul piatto un quadriennale da 2 milioni e 700 mila euro netti a stagione, un'offerta che però non nasconde un certo pessimismo. Se dallo staff di Bernardeschi dovesse arrivare un diniego alla proposta di rinnovo, ecco le ipotesi: la Juve (rimasta a fari spenti in attesa di verificare opportunità e insidie dell’affare), l'Inter (da tempo sul giocatore) e il Milan (comunque più defilato). Tra le piste estere, invece, ci sono Chelsea (Conte avrebbe segnalato Bernardeschi ad Abramovic) e Bayern Monaco (con il via libera del tecnico Carlo Ancelotti).

Tutti pazzi per Schick: l'attaccante ceco è inseguito dai principali club italiani ed europei, con una clausola rescissoria di circa 25 milioni di euro. L'intenzione del procuratore Paska è quella, però, di non avere un ritocco verso l'alto della liberatoria, perché è più semplice vendere il giocatore a una cifra più bassa. Al momento, Juve e Inter sono avanti alla concorrenza, con il Bayern Monaco in forte rimonta.

Osservatori dell'Inter sugli spalti di Anderlecht-Manchester United. Nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è il centrocampista Youri Tielemans, calciatore classe '97. L'agente di Pezzella dalla Spagna apre: "Piace a Inter e Napoli. Servono 10 milioni". Sempre l'Inter, infine, duella col Milan per Moreno del Liverpool: affare da 10 milioni di euro.

ARGENTINA, SAMPAOLI OBIETTIVO NUMERO UNO. ED È CAOS ANCHE IN OLANDA. TRE ESUBERI PER IL BARCELLONA. ARSENAL PRONTO A TUTTO PER TENERE ALEXIS SANCHEZ

Jorge Sampaoli sempre più vicino al ruolo di ct dell'Argentina. Lo ammette Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors e vice dell'AFA: "Sono molto amico del presidente del Siviglia Castro, ci parliamo spesso. Gli ho detto che non stiamo negoziando ma che Sampaoli è il nome numero uno per la successione di Bauza. Adesso però il Siviglia si sta giocando il quarto posto e dunque dobbiamo rispettare il lavoro del club e del suo allenatore".

Caos panchina non solo in Argentina. Anche l'Olanda vive un momento poco felice e mentre deve cercare di raggiungere l'accordo con Van Gaal inizialmente per la panchina e poi per un ruolo dirigenziale, potrebbero esserci novità in arrivo. Possibili le dimissioni del dt Van Breukelen, sfiduciato da numerosi club olandesi. Situazione in evoluzione, Van Breukelen verso le dimissioni dall'Olanda.

Il Barcellona pensa alle cessioni: in estate potrebbe salutare tre giocatori a causa del poco utilizzo e soprattutto per cambiare e ringiovanire la rosa. I tre possibili esuberi sono Javier Mascherano, Jeremy Mathieu e Arda Turan.

L'Arsenal pronto a tutto per Alexis Sanchez: i Gunners sono pronti a presentare una super offerta di rinnovo da 350mila euro a settimana per convincere il cileno.