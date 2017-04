Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Punta in alto il nuovo Milan cinese per quanto concerne la ricerca del nuovo attaccante. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono tre i nomi sui quali la dirigenza rossonera starebbe ragionando per il futuro: la prima idea porta il nome di Alvaro Morata, che piace molto anche al Chelsea di Antonio Conte. In più, ecco anche i profili di Karin Benzema e Pierre-Emerick Aubameyang, nel complesso difficili da convincere nel caso in cui il Milan non riuscisse a centrare l'Europa. L'attaccante gabonese del Borussia Dortmund, in ogni caso, potrebbe considerare fortemente una proposta rossonera, spinto dal gradimento per un ritorno in Italia. Quasi tramontata l'ipotesi Lacazette, per cui è nettamente in vantaggio l'Atletico Madrid. Sul "Cholito" Simeone, invece, alta la richiesta di Preziosi (25 milioni), valore impareggiabile anche per riflettere su un possibile affare sfumato con Lapadula (da sempre gradito al Grifone) in rossoblu.

Tra le priorità della nuova dirigenza del Milan ci sono, sicuramente, i rinnovi di contratto di Donnarumma, Montella e Suso. Proprio l’accordo con lo spagnolo è quello più vicino. Lo rivela Sky Sport, spiegando che già in inverno era arrivato l’ok dell’attuale nuova dirigenza milanista all’accordo che il giocatore e i suoi agenti avevano trovato con Adriano Galliani, che prevede il prolungamento del contratto fino al 2021 (quello attuale scade nel 2019) con un adeguamento dell’ingaggio da 1 a 2,5 milioni di euro netti all’anno. A meno di cambiamenti nelle prossime settimane, il principio d’accordo tra le parti c’è già.

Sembra tutt’altro che chiaro il futuro di Gerard Deulofeu. L’attaccante oggi al Milan in prestito secco dall’Everton molto probabilmente in estate tornerà al Barcellona, club che lo ha lanciato e che detiene un diritto di riacquisto sul suo cartellino per 12 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sport, però il giocatore ha la possibilità di mettere un veto al suo ritorno. Ipotesi, questa, che il club catalano può scongiurare dando all’esterno le garanzie sportive circa il suo impiego che ha chiesto in queste ore. Decisivo per le sorti del giocatore l’incontro fissato a Barcellona fra i blaugrana e l’entourage di Deulofeu fissato nella settimana dopo il Clasico. Intanto in Italia Milan, Inter e Napoli rimangono spettatrici interessate della situazione.

Tutti pazzi per Patrik Schick. L'attaccante rivelazione della Sampdoria piace in Italia a Inter e Juventus, mentre in Europa ci sono Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham. Come riporta gianlucadimarzio.com, Ferrero nei prossimi giorni incontrerà Pavel Paska, agente del giocatore, per trattare l’adeguamento del contratto, ma soprattutto per aumentare il valore della clausola rescissoria che al momento è di 25 milioni.

La stagione di Juan Manuel Iturbe con la maglia prima della Roma e poi del Torino non è di certo fra le migliori viste le 24 presenze complessive e le 0 reti collezionate. Eppure, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il patron dei granata Cairo sta pensando a trattenere il paraguaiano. Difficile che il Toro eserciti il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, più probabili che si continui questo sodalizio con il rinnovo del prestito.

Ricardo Rodriguez è destinato a lasciare il Wolfsburg, nonostante l'esterno difensivo svizzero sia legato al club tedesco fino al 2019. Il quotidiano francese L'Equipe ha riportato l'interesse da parte del Paris Saint-Germain, che vedrebbe in lui il sostituto ideale di Maxwell, ma in questo momento rimane in pole position l'Inter, che in estate potrebbe pagare la clausola rescissoria da 22 milioni di euro e portare il giocatore in Italia.

Ultime settimane e poi l'ora del chiarimento. O dei saluti. Futuro da scrivere per Michel Morganella. Il difensore del Palermo piace in Inghilterra, è un'idea del Brighton, fresco di promozione in Premier League. A fine campionato incontro tra il club rosanero e l'agente del giocatore, gli argomenti di discussione saranno o il rinnovo del contratto oppure la cessione (o risoluzione del contratto). Ma la sensazione è che il futuro di Morganella sarà lontano da Palermo.

Continua a monitorare la Serie A il Villarreal. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, il club spagnolo dopo aver acquistato Sansone e Soriano starebbe valutando un altro nome “italiano” per il mercato 2017. Si tratta di Rafael Toloi, centrale brasiliano dell’Atalanta.

È finita l'avventura di Gianfranco Zola con il Birmingham City. Il club, attraverso un messaggio sul profilo Twitter ufficiale, ha comunicato che il tecnico italiano si è dimesso.

Il Manchester United non ha intenzione di privarsi di Zlatan Ibrahimovic nella prossima stagione e per allontanare le sirene della MLS è pronto a offrire allo svedese un contratto da capogiro. Secondo quanto riportato dal Mirror i Red Devils avrebbero pronto un rinnovo da 24 milioni di euro netti a stagione che farebbe diventare Ibrahimovic il giocatore più pagato in Europa.

Barcellona alla ricerca di un allenatore per il dopo Luis Enrique. Ronald Koeman il nome fin adesso preso in maggiore considerazione insieme a Pochettino. Ma nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio importante per Giovanni Van Bronckhorst, attuale tecnico del Feyenoord che da calciatore ha indossato la maglia del Barça dal 2003 al 2007. Parla bene la lingua spagnola, conosce l'ambiente e sta ottenendo ottimi risultati. È lui il profilo preso in esame in queste ore. Il Barcellona sfoglia la margherita.