Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 18 aprile

FRENATA ROMA-NAINGGOOLAN. NAPOLI-INSIGNE, CI SIAMO. IL MILAN VUOLE BLINDARE MONTELLA. INTER, DIFENSORI CERCASI

Verso Barcellona-Juventus, parla Massimiliano Allegri.

Difendere il 3-0 ma anche attaccare. È così che Massimiliano Allegri spera sia gestita dalla sua Juventus la partita di domani sera del Camp Nou. "Noi abbiamo grande rispetto del Barcellona, dobbiamo fare una grande gara come hanno fatto a Torino. Fare bene la fase difensiva e quella offensiva" spiega in conferenza stampa. "Stanno tutti bene. Dobbiamo cambiare qualcosa magari tatticamente. Dobbiamo pensare di vincere e non ai 3 gol d'andata. Dobbiamo leggere bene la partita ed è importante la lucidità. La Juve deve essere abituata a giocare i quarti. Il percorso è in crescita a livello tecnico e in consapevolezza. Domani non è un esame ma è una occasione importante, una tappa per arrivare a Cardiff. Non abbiamo vinto niente. Finito domani abbiamo poi il Genova".

Le news più rilevanti delle ultime ore

Dybala c'è col Barça Max Allegri chiama 23 calciatori in vista della gara di domani contro il Barcellona. Dopo il 3-0 conquistato nel match d'andata, la Juventus vuole conquistare la qualificazione per le semifinali di Champions al Cam Nou. Questa la lista completa:

Portieri - Buffon, Neto, Audero;

Difensori - Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner;

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon;

Attaccanti - Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Dybala.

Juventus, Allegri non si arrende: l'obiettivo De Sciglio resta prioritario.

Non si esaurisce il pressing della Juventus per Mattia De Sciglio, scrive oggi l'edizione milanese di Leggo. Massimiliano Allegri segue fortemente il giocatore: lo ha fatto la scorsa estate, ci ha provato a gennaio e ci proverà ancora a giugno. Lo stesso giocatore ha fatto intendere di esser lontano da qualsivoglia definizione, sia per quanto riguarda il rinnovo che per l'addio, ma è certo che la Juve segue con forza il terzino di casa Milan.

Il futuro di Lucas Torreira.

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira,ha commentato l'interesse giallorosso per il gioiellino blucerchiato: "Non ho dubbi che Torreira sarà molto richiesto nel mercato estivo. Non sarei sorpreso. Oggi è seguito da Roma e Siviglia, il presidente della Sampdoria lo valuta 15 milioni di euro".

Chievo Verona, tegola Meggiorini.

Il Chievo ha reso note tramite il proprio sito ufficiale le condizioni dell'attaccante Riccardo Meggiorini, infortunatosi sabato scorso durante la gara contro il Cagliari. Oggi, gli esami di rito hanno evidenziato la lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro. Questa la nota del club:

L'A.C. ChievoVerona comunica che durante la partita di Serie A TIM giocata sabato 15 aprile a Cagliari, il calciatore Riccardo Meggiorini ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’attaccante gialloblù sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato già nella mattinata di domani, mercoledì 19 aprile, all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, dal Professor Claudio Zorzi insieme alla sua equipe medica. Da parte di tutto il ChievoVerona il più grande in bocca al lupo!

Inter, le parole di Zanetti sui progetti futuri.

Parlando a Reuters, Javier Zanetti parla così dei progetti futuri dell'Inter, di cui è vicepresidente: "Prima di tutto vogliamo tornare in Champions League, dove noi ci sentiamo come a casa. Stadio? Siamo pronti a rinnovare il Meazza da oltre un anno. Spero si possa risolvere questa situazione presto. E' uno degli stadi più belli del mondo e rimodernarlo, con nuove attrezzature, è una strategia fondamentale per noi".

Inter su Rudiger e Acerbi E' crisi per la difesa dell'Inter. Un declino che inciderà anche sulle scelte di mercato della prossima estate. A tal proposito, secondo quanto riportato da Tuttosport, l'idea nerazzurra sarebbe quella di un tandem con Antonio Rudiger della Roma (c'è pure Manolas) e Francesco Acerbi del Sassuolo in sostituzione di Murillo e Miranda che non convincono più. De Vrij della Lazio, Koulibaly del Napoli e Skriniar della Sampdoria sono gli altri nomi presi in esame.

Kalinic costa 40 milioni Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, una delle vicende più delicate che dovrà affrontare la Fiorentina in vista dell'estate è sicuramente quella legata al futuro di Nikola Kalinic. Cederlo sarebbe doloroso, ma per 40 milioni di euro Corvino non farebbe barricate. Anche perché trattenerlo significherebbe trattare e ritoccare il rinnovo e l'ingaggio.

Cognigni: "Stufi dei torti" Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha parlato di torti arbitrali ma anche di Sousa e futuro alla Gazzetta dello Sport: "Da anni ogni volta che la Fiorentina arriva al rush finale a lottare per un traguardo c'è sempre qualche episodio clamoroso che ci frena. E di questo siamo stufi. Alcuni arbitri con noi sono particolarmente sfortunati. Francamente è troppo. Non si può sempre tacere. L'eleganza non deve essere scambiata per debolezza. Sousa? Dice bene, a ognuno il suo compito. Di queste cose se ne occupa la società, lui pensi a far giocar bene la squadra e possibilmente a farla vincere. Futuro? Abbiamo bisogno di una nuova strategia. Non abbiamo intenzione di rinunciare a obiettivi ambizioni. Non servono proclami, ma fatti".

Frenata Nainggolan-Roma Radja Nainggolan e il rinnovo con la Roma fino al 2021, frenata. Ballano le cifre e al momento le sensazioni non sono positive. Il belga ha un contratto da 3,8 milioni a stagione fino al 2020, la richiesta per prolungare è di 5 milioni all'anno, in linea con Totti e De Rossi. Situazione che al momento appare bloccata perché la Roma non vorrebbe arrivare a quelle cifre. Si continua a trattare. Nainggolan e la Roma, futuro da scrivere. E sullo sfondo il Chelsea, che potrebbe tornare di moda...

Due su Rispoli Sirene di mercato per Andrea Rispoli. Il difensore del Palermo è nei pensieri dello Sporting Lisbona per la prossima stagione. Primi contatti, idea che può diventare concreta. Sullo sfondo anche apprezzamenti del Benfica. E in Italia Rispoli, uno dei pilastri del Palermo, piace al Genoa. Il mercato si accende, sirene per Rispoli...

Roma: idee Conte e Sarri Sono ufficialmente iniziati i casting della Roma per trovare il successore di Luciano Spalletti. Secondo quanto riporta Il Tempo nella sua edizione odierna nei giorni scorsi Franco Baldini, consigliere del presidente giallorosso James Pallotta, avrebbe incontrato Antonio Conte e Maurizio Sarri, mentre rimangono ancora vive le candidature di Jorge Sampaoli del Siviglia e Unai Emery del PSG.

Il Milan vuole blindare Montella Fassone e Mirabelli iniziano a lavorare al prossimo futuro cercando subito l'intesa per la permanenza di Vincenzo Montella sulla panchina del Milan ma anche per confermare Suso dopo l'ottima stagione che sta volgendo al termine. Oggi è previsto un incontro tra i dirigenti del nuovo Milan e l'allenatore. In seguito al sì del tecnico, si inizierà subito a lavorare sul mercato in entrata, visto che sarà lo stesso Aeroplanino a chiedere l'aggiornamento della rosa per puntare alla Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Napoli-Insigne: rinnovo a un passo Se per Mertens ancora manca la fumata bianca per il rinnovo, per Lorenzo Insigne la situazione è tutta in discesa. Come riporta Il Mattino l'accordo per il rinnovo fino al 2022 è stato trovato venerdì scorso dopo un incontro fra la dirigenza e l'entourage che potrebbe portare alla firma in settimana.

REAL MADRID, SOGNO HAZARD. JOHNSON RINNOVA CON LO STOKE. MOURINHO SOGNA DEMBELE. ZOLA RIMPIAZZATO DA REDKNAPP

Benzema chiama Hazard L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha parlato così a Telefoot del possibile arrivo di Eden Hazard, talentuoso trequartista del Chelsea: "Hazard è un grande giocatore, sarebbe sicuramente un ottimo acquisto per il Real Madrid".

E' ufficiale il rinnovo di un anno - fino al 2018 - di Glen Johnson con lo Stoke City. A riportarlo è il profilo Twitter del club inglese.

Ousmane Dembelé è uno dei giocatori che José Mourinho ha messo nel mirino per il prossimo campionato del Manchester United. Il giocatore di proprietà del Borussia Dortmund potrebbe lasciare la Germania nel corso dell'estate, con lo Special One pronto a chiedere informazioni ai gialloneri per conoscere le pretese in caso di cessione. A riportarlo è il Sun.

Il Birmingham ha nominato il sostituto del dimissionario Gianfranco Zola: il nuovo allenatore è Harry Redknapp, ex tecnico di West Ham e Tottenham.