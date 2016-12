Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 dicembre

Fonte: Ha collaborato Simone Lorini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Osservatori dalla Bundesliga in serata a Marassi: Karol Linetty e Mohamed Fofana, il primo della Samp e il secondo dell'Udinese sono nel mirino del Borussia Dortmund.

Sirene dalla Turchia per Gabigol: il Fenerbahçe di Dick Advocaat, che vorrebbe sostituire il partente Emenike a gennaio.

Thomas Vermaelen, complici i guai fisici, è stato costretto a saltare quasi tutta la prima parte di stagione ma l'ipotesi di un rinnovo del prestito da parte della Roma non è cosa impossibile. Il futuro del belga in giallorosso passerà però dalle sue condizioni fisiche.

Leonardo Pavoletti rischia di non essere l'ultimo affare Genoa-Napoli. Gli azzurri puntano anche Mattia Perin per la prossima stagione, con Reina da sostituire. Classe 1992, Perin è titolare dei rossoblù dal 2013 dopo le esperienze in prestito al Padova e al Pescara.

Un rinforzo in vista per la difesa del Pescara. Si tratta di Guglielmo Stendardo, che ha già l'accordo per lasciare l'Atalanta.

Il Genoa studia un profilo per la difesa: il nome caldo per la retroguardia sarebbe quello di German Pezzella del Betis Siviglia. Il Grifone ha definito l'arrivo di Morosini, che firmerà un quinquennale, mentre per Pinilla contratto fino al 2019.

Tutto definito in casa Milan per il rinnovo del contratto di Suso, ala spagnola che si sta mettendo in evidenza nella squadra di Montella. Come vi abbiamo anticipato un paio di giorni fa, il club rossonero ha raggiunto l'accordo col giocatore classe '93 fino al 2021.

Il Bologna monitora la situazione di Luca Caldirola, già cercato da Bigon con insistenza la scorsa estate quando era al Verona. Un obiettivo per l'attacco sarebbe invece il 23enne Josef Martinez del Torino, ma anche Ante Budimir della Samp. Marco Storari è intanto ai ferri corti con il Cagliari, motivo che l'ha spinto in panchina contro il Sassuolo ieri sera. Il Pescara lavora al ritorno di Riccardo Fiamozzi del Genoa, si lavora al prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

I buoni rapporti Juventus-Atalanta, che hanno portato all'affare Caldara, continuano per altri giocatori: Rolando Mandragora potrebbe prendere la strada di Bergamo a gennaio. Superata la concorrenza del Pescara. Escluso dalla lista dei convocati per la delicatissima sfida di questa sera contro il Palermo, il centrocampista Alberto Aquilani può considerare conclusa la sua avventura in Abruzzo: per lui c'è il Sassuolo.

THIAGO SILVA RINNOVA COL PSG FINO AL 2020. DRAXLER IN ARRIVO PER 36 MILIONI. UNITED SCATENATO, SI PUNTA GRIEZMANN. IL TOTTENHAM RINNOVA IL CONTRATTO DI LLORIS, IL CRYSTAL PALACE ESONERA ALAN PARDEW. HECKING E' IL NUOVO ALLENATORE DEL 'GLADBACH

Il PSG nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Thiago Silva. Il brasiliano ha firmato fino al 2020. I parigini sono molto attivi sul mercato e nelle ultime ore hanno chiuso l'operazione Draxler col Wolfsburg per 36 milioni nonostante le smentite del giocatore. In uscita invece sembra esserci Jese, che ha già detto sì al Las Palmas. Per l'estate, intanto, continua a piacere Arsene Wenger. Restando in Francia, attenzione al Nizza che sta corteggiando Brahimi del Porto.

In Inghilterra lo United scalda i titolisti dei tabloid forte dei suoi 300 milioni per il mercato. Fra Payet, Lindelof e Semedo, il vero sogno è Griezmann anche se l'operazione potrà essere fattibile solo in estate. I Red Devils, intanto, continuano a fare muro col West Ham per Rashford e Martial, mentre Schneiderlin sembra davvero ad un passo dal WBA. Il Tottenham ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Hugo Lloris fino al 2022, il Crystal Palace ha esonerato Alan Pardew e pensa a Sam Allardyce. Chiusura col City, che per gennaio ha pronti altri 50 milioni per la difesa: l'obiettivo è Van Dijk, che piace anche al PSG.

In Germania il Borussia Moenchengladbach ha affidato la panchina a Dietmar Hecking, mentre il Bayer Leverkusen ha ufficializzato il rinnovo di Pohjanpalo.

Il Besiktas ha preso Ryan Babel in vista di gennaio, quando si svincolerà dal Deportivo. Chiusura con la Steaua Bucarest: la gloriosa società rumena non potrà più chiamarsi così e quindi cambierà presto nome.