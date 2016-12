Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 27 dicembre

JUVE, SORPASSO ALLA ROMA PER RINCON. BRACCIO DI FERRO PER WITSEL. MILAN, RINNOVO A UN PASSO PER SUSO. INTER, LUCAS LEIVA CHIEDE GARANZIE PER IL FUTURO. PAVOLETTI E' GIA' A NAPOLI. IN INGHILTERRA SICURI: ASSALTO CHELSEA PER NAINGGOLAN

Atalanta, conferme dal Messico per il trasferimento di Pinilla al Veracruz. Mancano solo i dettagli per chiudere l'affare. Gaston Silva

Bologna, nuovo tentativo per Cerci dopo il mancato tesseramento del giocatore in estate. Si punta al prestito con diritto di riscatto. Morleo in scadenza di contratto può salutare subito: sul terzino sinistro ci sono Bari e Verona.

Crotone, per la salvezza servono rinforzi. Paolo Faragò per il Novara è il nome per il centrocampo, Jonathan Biabiany è la suggestione per l'attacco. Occhio anche ad Antonio Floro Flores.

Empoli, gli evidenti problemi in attacco suggeriscono movimenti in sede di mercato: piace Mame Baba Thiam, oggi al PAOK Salonicco.

Fiorentina, si lavora all'esterno sinistro: Milic non convince, piace Laxalt del Genoa. Si valuta anche un vice Tatarusanu con Costil del Rennes in scadenza come nome possibile, ma attenzione a Casteels: l'agente dell'estremo difensore del Wolfsburg ha parlato con i viola, oltre che con il Napoli. A centrocampo la notizia arriva dalla Serbia: Pantaleo Corvino punta a Nemanja Mihajlovc del Partizan. Pressing dalla Cina per Kalinic. Nel caso il croato partisse gli obiettivi principali sono Jovetic e Gabbiadini. Possibile cessione di Badelj, ma solo per un'offerta di almeno 12 milioni.

Genoa, si valuta il dopo-Rincon: Dezi del Perugia l'idea.

Inter, si discute per l'arrivo di Lucas Leiva. Il brasiliano è disposto a trasferirsi in prestito solo in caso di ingaggio a titolo definitivo a giugno, una volta scaduto il contratto col Liverpool. Dietrofront da parte dell'entourage di Gabigol: il brasiliano vuole giocarsi le sue carte in nerazzurro. Felipe Melo piace al Palmeiras ma i campioni dell'ultimo brasileirao non possono garantire al centrocampista un ingaggio adeguato. Dal Brasile parlano però di accordo fra le parti: l'agente sarà a Milano il 3 gennaio.

Juventus, continua il braccio di ferro con lo Zenit per Witsel, per questo è in ascesa il nome di Rincon: i bianconeri scavalcano la Roma. Tolisso invece è più fattibile a giugno, con il Lione poco propenso a privarsene. Con Alves infortunato il club si mantiene vigile per il terzino destro e Ivanovic è una pista non abbandonata. Tarda ad arrivare il rinnovo di Dybala. Real Madrid alla finestra.

Lazio, nuova proposta per Keita. Nel caso non venisse accettata si valuterà la cessione. Chi può partire sul serio è Luis Alberto, vicino al ritorno al Deportivo.

Milan, rinnovo a un passo per Suso: per lo spagnolo pronto un ingaggio raddoppiato. Ottimismo per Pasalic, l'agente conferma i buoni rapporti fra i rossoneri e il Chelsea, titolare del cartellino del croato. Milan che ha la prelazione sull'acquisto. Proseguono i contatti per Orsolini, oggi nuovi contatti con l'agente. Su Honda in scadenza di contratto ci sono Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders e Sunderland. Luiz Adriano può salutare subito, lo Spartak Mosca è ipotesi concreta.

Napoli, Pavoletti già in città, domani le visite mediche. Per Gabbiadini opzioni tedesche o inglesi: Schalke, Wolfsburg, Stoke e Southampton si stanno muovendo. Per El Kaddouri probabile futuro ancora in Serie A con Sassuolo e Bologna su di lui.

Roma, dall'Inghilterra sicuri: Chelsea all'assalto per Nainggolan. Badelj è il sogno estivo, Rincon quello invernale che però rischia di sfumare con la Juventus che ha operato il sorpasso. Capitolo esterno offensivo, con Salah in Coppa d'Africa il nome nuovo per la sostituzione è El Ghazi.

Sampdoria, fissato il prezzo per Torreira: 15 milioni. Sul centrocampista ci sono Roma, Porto e Siviglia.

Torino, attaccante cercasi. Iturbe rimane in pole ma si valuta anche Vincenzo Grifo del Friburgo: valutazione attorno ai 5 milioni.

Udinese, dopo la cessione di Armero al Bahia si valutano altri addii: Heurtaux non trova spazio e qualche richiesta è arrivata dall'Inghilterra. Anche Lodi sul mercato ma la strada maggiormente percorribile è quella della risoluzione del contratto.

SWANSEA, DOPO GUIDOLIN I GALLESI ESONERANO ANCHE BRADLEY. REAL MADRID, PEPE VERSO LA CINA. PSG-BEN ARFA: SIAMO AI SALUTI

Inghilterra, i risultati negativi sulla panchina dello Swansea sono costati a Bob Bradley l'esonero. Il Manchester City punta a Wilshere. L'Arsenal punta a Gonçalo Guedes

Spagna, Pepe tentato dalla Cina con Guangzhou Evergrande e Shanghai SIPG pronti a offrire un ingaggio di molto superiore a quello proposto dai campioni del mondo in carica. Le merengues potrebbero far tornare Jesus Vallejo attualmente in prestito all'Eintracht. Il Valencia punta a Rojo del Manchester City: pronti 16 milioni.

Francia, il Paris Saint-Germain dà la disponibilità per la cessione di Ben Arfa. Sull'esterno francese c'è il Fenerbahçe. I turchi lasceranno partire Van der Wiel, sul quale c'è il Marsiglia.