Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 dicembre

LA JUVE CHIUDE RINCON, PAVOLETTI FA LE VISITE COL NAPOLI. ROMA SU TORREIRA, ITURBE RIFIUTA LA CINA. MILAN, SI SBLOCCA IL RINNOVO DI BONAVENTURA, LUIZ ADRIANO VERSO LA RUSSIA. INTER, NON SOLO LUCAS LEIVA. AQUILANI FIRMA COL SASSUOLO

Giornata di mercato molto movimentata in Serie A. La Juventus ha chiuso per Tomas Rincon del Genoa, nella giornata di oggi sono programmate le visite mediche. L'arrivo di Axel Witsel, a questo punto, potrebbe slittare a giugno. Il Genoa, intanto, potrebbe abbracciare Hernanes dopo i problemi estivi. In Inghilterra giocano sui presunti problemi fra la Juve ed Allegri e parlano di un contatto del tecnico con l'Arsenal per il prossimo anno.

Il Napoli ha effettuato le visite mediche a Leonardo Pavoletti, che già domani sarà a Castelvolturno per nuovi controlli. Drie Mertens è sempre più vicino al rinnovo di contratto con clausola rescissoria, mentre per Omar El Kaddouri è da registrare una rottura nelle trattative. Il marocchino partirà a gennaio, con Empoli e PSV che si sono fatte avanti. Infine Giuntoli sta cercando un vice Reina e il nome buono potrebbe essere quello di Casteels del Wolfsburg.

La Roma, perso Rincon, punta Lucas Torreira della Sampdoria e cerca una proposta per Iturbe. Sulla Pulgita c'è l'interesse dello Shanghai Shenhua, ma lui vuol restare in Italia e aspetta Torino e Genoa. In giornata inoltre c'è stato un incontro fra Massara e il ds del Sassuolo Guido Angelozzi per parlare di Pellegrini e Defrel. L'attaccante, però, ha ricevuto anche una ricca proposta dal Tianjin Quanjin. Restando in casa Sassuolo, manca solo l'ufficialità per Alberto Aquilani. Il centrocampista ha già firmato il nuovo contratto.

Il Milan potrebbe presto annunciare il rinnovo di Bonaventura, con Sino Europe Group che ha dato il via libera al prolungamento fino al 2020. Luiz Adriano, dopo l'incontro odierno di Galliani con l'agente, è sempre più vicino allo Spartak Mosca. Per la sua sostituzione, idea Borini del Sunderland. In Spagna, intanto, il presidente del Las Palmas ha annunciato l'interesse dei rossoneri e della Roma per Jese del PSG.

Per quanto riguarda l'Inter, Ausilio e Pioli sono volati in Cina per un vertice con Suning. Oltre a Lucas Leiva, arriverà un altro centrocaapista fra Lassana Diarra, Joao Moutinho e Luiz Gustavo. Tanti i giocatori in uscita: da Felipe Melo a Biabiany, passando per Yao, Gnoukouri e Andreolli, su cui c'è il Palermo. Anche Jovetic può partire e su di lui c'è sempre la Fiorentina. I viola lavorano ai rinnovi di Hagi e Chiesa, mentre il prolungamento e quindi la permanenza di Gonzalo Rodriguez è ipotesi sempre più remota. Su Bernardeschi, infine, c'è da registrare il crescente interesse del Chelsea. Proprio i Blues hanno fatto un'offerta, secondo il procuratore, per Frank Kessie. In casa nerazzurra occhio a Toloi che piace al Galatasaray.

La Lazio prova a rinnovare il contratto di Keita e intanto chiude al Deportivo per Luis Alberto. A centrocampo occhio a Giaccherini, mentre i giocatori in uscita sono molti. Fra questi Djordjevic e Gonzalez che piacciono entrambi al Crotone.

Molto attivo il Pescara: è in arrivo la firma di Stendardo, ma potrebbe tornare anche Mandragora. A centrocampo piace Ledesma, fresco di svincolo dal Panathinaikos, mentre in attacco il nome caldo è quello di Budimir. L'Udinese punta su Cigarini, Joao Pedro del Palmeiras l'alternativa. Il Chievo dice no al Torino per Castro e valuta l'offerta del Chancum Yatai per Birsa. Il Cagliari ha rinnovato il contratto di Barella e valuta la posizione di Storari, mentre la Samp è vicina al prolungamento di Quagliarella fino al 2019. Per l'attacco, piace Mario Piu dell'Empoli.

Torino e Genoa continuano a sfidarsi per Iturbe. I granata intanto hanno detto no allo Spartak Mosca per Adem Ljajic, mentre il Grifone cerca il sostituto di Pavoletti che uscirà fra i nomi di Pinilla, Djordjevic e Seferovic.

BARCELLONA, SE PARTE LUIS ENRIQUE SI PENSA A VALVERDE. UNITED, A GIUGNO ARRIVA LINDELOF. CHELSEA, PIACE HERNANDEZ. CAVANI DICE NO ALLA CINA

Non c'è ancora certezza sul futuro della panchina del Barcellona: la situazione di Luis Enrique è ancora da decifrare e in Spagna si interrogano sull'eventuale successore del tecnico spagnolo. Secondo quanto riportato da Marca, tra i profili particolarmente apprezzati dalla dirigenza figura Ernesto Valverde, attualmente alla guida dell'Athletic Bilbao.

Molto movimento in Inghilterra: Per Julian Brandt classe '96 in forza al Bayer Leverkusen si registrano importanti interessamenti dalla Premier League. In particolare, secondo quanto riportato dal Daily Mail, Manchester United e Arsenal starebbero seguendo il centrocampista tedesco. Javier Hernández è finito nel mirino del Chelsea, almeno secondo quanto scrive la Bild. Il Chicharito sarebbe infatti seguito dai blues di Antonio Conte, col Bayer Leverkusen che sarebbe disposto a cedere l'attaccante messicano durante il mercato di gennaio. Intanto affare fatto quello tra Victor Lindelof e il Manchester United: il trasferimento avverrà però soltanto in estate. La BBC fa sapere che l'accordo tra Red devils e Benfica è stato trovato, ma Josè Mourinho ha deciso di rinviare il passaggio del difensore svedese al termine della stagione in corso.

Grande fermento anche in Cina: Fabio Cannavaro l'avrebbe voluto al Tianjin Quanjian, ma la risposta di Edinson Cavani (29) è stata chiara. Netto il rifiuto del Matador per la squadra allenata dall'ex difensore Pallone d'oro, come il no all'Hebei Fortune. Il club in cui gioca Ezequiel Lavezzi (31) ha provato a ricomporre la coppia d'attacco del Napoli di Walter Mazzarri, senza però riuscirci. L'uruguaiano - secondo indiscrezioni raccolte da TMW - ha allontanato il trasferimento in Cina, per continuare a giocare e segnare con la maglia del Paris Saint-Germain. La Cina tenta anche Lukas Podolski. Secondo quanto riportato dalla Bild l'ex Inter, oggi al Galatasaray, è oggetto del desiderio del Guangzhou Evergrande pronto a offrire 9 milioni di ingaggio al tedesco e 20 milioni al club turco. Classe 1985, Podolski è legato al Galatasaray fino al 2018.

In Francia è titolare al Tolosa nonostante la giovane età (ha 17 anni anni) e il portiere Alban Lafont è così già finito nel mirino delle big. L'emittente RTL fa sapere che il portiere interessa all'Olympique Marsiglia, club che comunque segue anche l'esperto estremo difensore Iker Casillas (35) del Porto. Non è escluso che lo spagnolo possa essere preso per fare da chioccia al talentuoso transalpino.