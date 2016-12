Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato: Marco Frattino

INTER, SIRENE CINESI PER BANEGA. AG. GABIGOL: "VUOL FAR BENE A MILANO". JUVENTUS, CON RINCON C'E' WITSEL? FIORENTINA, CLAUSOLA PER BERNARDESCHI. NAPOLI, BLINDATO MERTENS. MILAN, ADDIO NIANG? L. ADRIANO SI AVVICINA ALLO SPARTAK MOSCA. ROMA, AG. BORINI: "RESTA AL SUNDERLAND". BOLOGNA, DONADONI APRE A BIABIANY: "HA VOGLIA DI RISCATTARSI"

INTER - La giornata del mercato italiano si apre con le parole di Marcelo Simonian, agente del centrocampista dell'Inter Ever Banega, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha spiegato: "Per ora resta a Milano, ma certamente non mancano le offerte. Premier League, Liga e, soprattutto, Cina lo vogliono e lo hanno già richiesto. Le proposte che sono arrivate sono molto importanti". Sull'ex Siviglia ci sono Shanghai SIPG e Tianjin Quanjian.

Nel frattempo Wagner Ribeiro, agente di Gabriel Barbosa, ha parlato ai microfoni di FcInter1908: "Gabriel ha un contratto con l’Inter fino al 2021, ha solamente 20 anni, si trova benissimo con i compagni di squadra e ha un grandissimo potenziale. Vuole giocare, ama giocare e quello che desidera è dimostrare che l’Inter ha fatto un grandissimo affare con il suo ingaggio".

JUVENTUS - Dopo essersi assicurati Mattia Caldara in casa Juventus è pronto un nuovo blitz per bloccare l'altro talento dell'Atalanta. Come riportato da Tuttosport, infatti, è imminente un nuovo contatto fra i due club per parlare di Roberto Gagliardini, centrocampista per il quale i bianconeri voglio anticipare il colpo e bruciare la concorrenza.

L'arrivo di Tomas Rincon non esclude quello di Axel Witsel. Lo Zenit - sottolinea La Gazzetta dello Sport - tiene duro, ma lo scongelamento sarebbe effettivamente in atto: l'ad Giuseppe Marotta aspetterà la riapertura di mercato per formalizzare l’offerta di 5-6 milioni per avere il belga subito.

FIORENTINA - L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio aggiunge un altro capitolo alla vicenda legata al futuro di Federico Bernardeschi. Non appena rientrerà a Firenze - si legge - il dg della Fiorentina, Pantaleo Corvino, proverà ad accontentare il patron Della Valle, proponendo al numero dieci viola un nuovo contratto rispetto a quello attuale: allungamento fino al 2020 (un anno in più), con aumento dell’ingaggio di circa il 20% e una clausola rescissoria che lo stesso ADV vorrebbe fino a 100 milioni di euro.

NAPOLI - Il Napoli blinda Dries Mertens con il rinnovo tanto atteso: sono stati scambiati i documenti con l’entourage per la nuova intesa con orizzonte 2021 che contiene anche una clausola rescissoria da 50 milioni che si attiverà tra due anni.

MILAN - Dopo aver concluso il rinnovo di Giacomo Bonaventura, TuttoSport oggi in edicola racconta l'intenzione, da parte del Milan, di privarsi di Mbaye Niang, attaccante francese che ha appena compiuto 22 anni. L'ultimo periodo, non propriamente brillante fra rigori sbagliati e prestazioni sottotono, potrebbe rappresentare il passo d'addio per il transalpino, valutato circa 15-20 milioni di euro e inseguito anche da società di Premier League.

SkySport24 riporta gli ultimi aggiornamenti sul possibile passaggio di Luiz Adriano dal Milan allo Spartak Mosca: il discorso è molto avanzato, soprattutto dopo l’incontro di ieri in Brasile tra Adriano Galliani e Gilmar Veloz, agente dell’attaccante. I russi sono pronti a chiudere e tra le parti c’è ottimismo che l’operazione possa andare presto in porto.

BOLOGNA - Intervistato da SkySport, l'allenatore Roberto Donadoni ha parlato di mercato, in particolare di Jonathan Biabiany, in partenza dall'Inter: "Lo conosco bene, ha voglia di riscattarsi. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di certo, gente con stimoli e volontà".

ROMA - Raggiunto dai microfoni di Corrieregiallorosso.com, l'agente di Fabio Borini - Roberto De Fanti - ha parlato del futuro dell'attaccante di proprietà del Sunderland. "È normale che un attaccante che ha 25 anni, italiano, che ha esperienza internazionale interessi a molte squadre italiane. Fabio è stato benissimo a Roma, ma ora è concentrato sulla Premier e non vi è alcuna possibilità che vada via a gennaio. A giugno, come per tutti i calciatori, si vedrà. Credo sarebbe comunque impossibile un prestito con diritto di riscatto - prosegue De Fanti - vista l'importanza del calciatore per il Sunderland e per la diversa mentalità dei club inglesi, che raramente prevedono questo tipo di formula".

A partire dal primo gennaio Daniele De Rossi avrà la possibilità di accordarsi con qualsiasi squadra per un suo trasferimento gratuito a giugno. Ma sia la Roma sia il 16 giallorosso sembrano intenzionati a continuare questo rapporto iniziato nel 2000. L'appuntamento per il rinnovo non è stato ancora fissato ma per il centrocampista è pronto un biennale, con scadenza quindi al 2019. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

UNITED: FRENATA COL BENFICA PER LINDELOF. PSG: JESE' PIACE AL LIVERPOOL. REAL: RONALDO DICE NO ALLA CINA - Partiamo dall'Inghilterra, col Liverpool che farà un tentativo a gennaio per Oxlade-Chamberlain. Il Newcastle vuole Loftus-Cheek del Chelsea, Koeman chiede Schneiderlin, van Dijk e Lookman per potenziare l'Everton. West Ham e Stoke City mettono nel mirino Selke, si registra una frenata nell'affare tra Manchester United e Benfica per Lindelof. Il Chelsea si muove per blindare Courtois, Moses dei blues piace al Besiktas. Lo Swansea ha contattato De Boer, ma l'ex Inter ha rifiutato. Il Chicharito Hernandez piace a Chelsea, Liverpool e Tottenham, il Leicester di Ranieri segue Nastasic e Acerbi, ma anche il centrocampista Adrien Silva.

Passiamo alla Francia, dove è possibile il ritorno al Nantes per Sightorsson. Jesé Rodriguez del Paris Saint-Germain è finito nel mirino del Liverpool. Ben Arfa del PSG interessa al Marsiglia.

Capitolo Spagna. Il Leganes ha preso Siovas dall'Olympiacos in prestito, l'agente di Cristiano Ronaldo ha ammesso di aver ricevuto una ricca offerta dalla Cina: 150 milioni al calciatore, 300 per il Real Madrid.

Appunti sparsi. Il Deportivo Cali rende noto con un comunicato ufficiale che Helibelton Palacios e Germán Mera sono stati acquistati dal Brugge. Il Benfica ha preso il giovane attaccante Luis Lopes mentre Tiago Dantas ha firmato il contratto da professionista col club portoghese, Tanaka va al Vissel Kobe, l'Olympiacos ha ceduto in prestito Tsimikas all'Esbjerg. Richardson e Chamakh lasciano il Cardiff City.