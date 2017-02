Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Tommaso Bonan

MILAN, FRA POCHE ORE LA RISPOSTA DI CACERES. JUVENTUS: HERNANES NON CONVINTO DAL SAN PAOLO, OBIETTIVO DE SCIGLIO PER L'ESTATE. IL REAL NON MOLLA DYBALA. CANNAVARO TIENE APERTO IL CASO KALINIC. IL WEST HAM PREPARA L'OFFERTA PER HART

Martin Caceres ha superato le visite mediche col Milan e nella notte rifletterà sulla proposta economica presentatagli dal club rossonero. Per quanto riguarda il futuro, la dirigenza del club sembra aver individuato in Claudio Bravo, portiere del Manchester City e della Nazionale cilena, l'eventuale sostituto di Donnarumma.

Il Real Madrid non cambia i piani per la sua prossima campagna acquisti. Nonostante Dybala sia pronto a ufficializzare il suo rinnovo con la Juventus, in estate i blancos sarebbero infatti pronti a tentare l'assalto all'argentino. Trattativa in corso, intanto, tra i bianconeri e il San Paolo per cedere in prestito Hernanes. L'ex Inter e Lazio non sarebbe però convinto dall'ipotesi di tornare in patria. De Sciglio resta un obiettivo, mentre nei prossimi giorni Kolasinac raggiungerà Torino per le visite mediche: per il terzino in scadenza con lo Schalke è pronto un contratto da tre milioni.

Il caso Kalinic a Firenze è tutt'altro che chiuso. A confermarlo sarebbe stato l'allenatore del Tianjin Fabio Cannavaro, che, interpellato sul futuro dell'attaccante della Fiorentina, si sarebbe lasciato andare un: "Il mercato cinese è ancora aperto, Kalinic è la mia prima scelta e ha ancora una

clausola rescissoria".

Joe Hart nel mirino del West Ham. Gli Hammers sono pronti a mettere sul piatto ben 17,5 milioni per il portiere di proprietà del Manchester City, attualmente in prestito al Torino. Il Lille potrebbe riscattare già in questi giorni Kisha dalla Lazio: nelle casse biancocelesti sono attesi 12 milioni di euro per il suo cartellino.

Chiosa sul mercato degli allenatori. Non solo Paulo Sousa, anche Diego Simeone sarebbe in corsa per sostituire a fine stagione Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

IL WEST HAM PENSA A MANCINI PER LA PANCHINA. CHELSEA, IN ESTATE L'ADDIO DI DIEGO COSTA. BAYERN MONACO E REAL MADRID SU DELE ALLI. MANCHESTER UNITED, ACCORDO PER SEMEDO. BORUSSIA DORTMUND, INAKI WILLIAMS PER IL DOPO AUBAMEYANG.

In Premier League, attenzione alla situazione del West Ham, che starebbe pensando - come confermano numerosi media - a Roberto Mancini per la panchina. Il Chelsea deve invece fare i conti con il possibile addio in estate di Diego Costa (direzione Cina). Il Tottenham ha fissato il prezzo per Dele Alli: gli Spurs chiederanno in estate una cifra vicina a quanto fu pagato Gareth Bale, ovvero 100 milioni di euro (in pole ci sono Bayern Monaco e Real Madrid). Il Manchester United ha raggiunto un principio di accordo col Benfica per il difensore Nelson Semedo. La trattativa si è chiusa sulla base di circa 40 milioni. Neanche 24 ore dopo l'annuncio del suo addio al calcio giocato, infine, FA avrebbe offerto un contratto da allenatore all'ex Chelsea Frank Lampard per il settore giovanile della Federazione.

Capitolo Liga. Il Real Madrid è pronto a fare un'offerta rilevante per Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchester City. I Galacticos sono pronti a cedere Karim Benzema e Alvaro Morata in estate, rivoluzionando il proprio parco attaccanti. Il Barcellona ha messo nel mirino il talento del Monaco, Kilyan Mbappe. L'attaccante, paragonato a Thierry Henry, dovrebbe però trasferirsi in Inghilterra in estate visto che l'Arsenal sembra vicinissimo al suo acquisto.

Le altre. Il Borussia Dortmund ha già scelto il prossimo sostituto di Pierre Emerick Aubameyang, probabile partente nella prossima sessione di mercato. Si tratta di Inaki Williams, talento dell'Athletic Bilbao che ha una clausola rescissoria da 50 milioni. Il Benfica invece vorrebbe cancellare la clausola di Victor Lindelof, difensore svedese inseguito da Chelsea e Manchester City. In estate i portoghesi riceveranno offerte dai maggiori club per il cartellino dello scandinavo.

Le ufficialità. Nuovo cambio di casacca per il promettente difensore serbo Darko Lazic, che solamente l'estate scorsa si era trasferito dalla Stella Rossa all'Anzhi Makhachkala. Il calciatore ha infatti rescisso consensualmente il suo contratto con il club daghestano e si è trasferito in Turchia all'Alanyaspor, firmando un accordo fino al giugno 2019. Danny Blum, esterno dell'Eintracht Francoforte classe 1991, ha prolungato il suo contratto col club tedesco fino al 2020. La Stella Rossa rinforza la propria trequarti con l'arrivo in prestito fino al termine della stagione del serbo Nenad Milijas, prelevato dal Nei Mongol Zhongyou, formazione della League One cinese. Per il calciatore si tratta di un ritorno dopo tre anni. Lascia invece il club biancorosso l'attaccante esterno argentino Pablo Mouche, ex Boca Juniors e Lanus, il quale è rientrato al Palmeiras per fine prestito ed è stato subito girato con la medesima formula all'Olimpia di Asunción fino al 31 dicembre 2017. Miro Muheim lascia il Chelsea a titolo temporaneo per tornare allo Zurigo: il centrocampista svizzero ha firmato fino a giugno.