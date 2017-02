Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 4 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

JUVENTUS SU MELEGONI. MILAN, PER CACERES BALLANO 200MILA EURO. ROMA, SPALLETTI NON FIRMA IL RINNOVO. NAPOLI, MESE DECISIVO PER IL RINNOVO DI INSIGNE. INTER, HANDANOVIC NEL MIRINO DEL LIVERPOOL. CACERES SEGUITO ANCHE IN RUSSIA E IN CINA. UDINESE, PRESO BARAK PER LA PROSSIMA STAGIONE. BASELLI, 120 GIORNI PER LA RICONFERMA. ROMA TRE NOMI PER IL DOPO SPALLETTI. INTER, ICARDI NEL MIRINO DELL’ATLETICO MADRID. MILAN, SLITTA A DOMANI LA FIRMA DI CACERES. JUVENTUS, TRATTATIVA AVANZATA PER LA CESSIONE DI HERNANES IN CINA.

La Juventus potrebbe puntare su Filippo Melegoni, centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Il classe 1999 ha già esordito in Serie A contro la Sampdoria, nella gara vinta per 1-0 e decida da Alejandro Gomez. A spiegarlo è SportMediaset.

Il Milan sta cercando l'accordo economico per Martin Caceres, difensore svincolato dopo l'esperienza con la Juventus. L'uruguagio vorrebbe circa 500 mila euro per i mesi rimanenti, con Galliani che ha acconsentito - come spiega Alfredopedulla.com - a soddisfare le richieste. I cinesi però vorrebbero spendere circa 300 mila netti (e dei bonus legati alle presenze) con la forbice che così è di circa 200 mila euro.

Luciano Spalletti sta pensando di lasciare la Roma al termine di questa stagione. A riportarlo, con relativa certezza, è Il Tempo di oggi, con il tecnico che è inseguito anche da Inter e Juventus: l'idea potrebbe essere quella di cambiare aria al termine di giugno, senza firmare il rinnovo con il club giallorosso.

Il mese di febbraio sarà decisivo per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il Napoli vuole chiudere ad ogni costo ed è disposto - riferisce Rai Sport - fino ad un ingaggio da 3mln di euro più bonus. La richiesta è di 4,5mln di euro e bisognerà sedersi al tavolo per negoziare e trovare un accordo nell'interesse di entrambe le parti. Per Mertens invece manca solo l'annuncio perché si stanno definendo gli ultimi dettagli sulla clausola rescissoria, molto articolata perchè avrà cifre differenti per l'Europa e l'Asia.

Martin Caceres ha superato le visite mediche, ma il suo passaggio al Milan è tutt’altro che scontato. Il problema è legato all’ingaggio. Al momento, come riporta stamane il quotidiano Tuttosport, c’è diversità di posizioni tra domanda e offerta. L’uruguaiano ha chiesto un milione e mezzo lordo fino a fine campionato, mentre Sino-Europe vorrebbe sottoporgli un accordo legato ai bonus e alle presenze. Inoltre, sul tavolo di Caceres sono arrivare anche proposte dalla Russia e dalla Cina, con contratti più lunghi e, soprattutto, ricchi. Insomma, la questione è ancora aperta: nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

Secondo alcune voci che rimbalzano dall'Inghilterra, il Liverpool si starebbe guardando intorno per trovare un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Oltre all'attuale numero uno del Torino Joe Hart, i Reds avrebbero messo nel mirino anche il portiere dell'Inter Samir Handanovic, che a 32 anni potrebbe decidere di provare un'esperienza diversa da quella in Serie A.

Udinese Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore classe 1994 Antonin Barak dalla formazione ceca dello Slavia Praga. Il calciatore entrerà a far parte della rosa bianconera a partire dalla prossima stagione, completando in patria il campionato 2016/2017.

Daniele Baselli, centrocampista del Torino, incomincia a essere in discussione. Le prestazioni dell'ex Atalanta sono andate in calando negli ultimi mesi, così gli ultimi 120 giorni della stagione saranno decisivi per un'eventuale permanenza in granata. Baselli dovrà convincere il tecnico granata Mihajlovic, come spiega Tuttosport, altrimenti sarà cessione.

Luciano Spalletti potrebbe andarsene, a giugno, dalla Roma. Il rinnovo appare lontano, quindi si parla già dei possibili sostituti. Se il tecnico dovesse lasciare ci sono già nomi per eventuali sostituti, come spiega Il Tempo: Il primo è Emery, più che altro per "assonanza" con Monchi, poi Giampaolo e Di Francesco.

Novità sul mercato dell'Atletico Madrid, riportate dal quotidiano britannico Telegraph. Il tabloid fa sapere che Antoine Griezmann potrebbe finire al Manchester United in estate, con i colchoneros che successivamente avrebbero 100 milioni di euro da investire per trovare un altro attaccante. In pole ci sarebbero Alexis Sanchez dell'Arsenal e Mauro Icardi dell'Inter.

Ieri i test medici e poi la proposta economica da parte del Milan. Martin Caceres però ancora non ha dato una risposta al club rossonero: dovrebbe infatti slittare a domani la sua decisione relativa al fatto di accettare o meno l'offerta economica del Milan, con una parte fissa bassa più bonus legati alle presenze che collezionerà fino al termine della stagione.

Hernanes e la Juventus, siamo ai titoli di coda. Sky Sport fa sapere che il centrocampista brasiliano è vicino a chiudere con l'Hebei Fortune, club cinese in cui giocano anche Gervinho ed Ezequiel Lavezzi. La Vecchia Signora incasserebbe dieci milioni di euro per la cessione del calciatore, mentre per il brasiliano è pronto un contratto biennale - con opzione - con stipendio intorno agli otto/nove milioni l'anno.

MANCHESTER CITY, YAYA TOURE' POTREBBE RINNOVARE. CHELSEA, FABREGAS PRONTO A CONSIDERARE UN TRASFERIMENTO IN CINA. REAL MADRID, JAMES E UN NO AL CHELSEA PER MERITO DI RONALDO. UFFICIALE: HULL CITY, KUCIAK IN PRESTITO AL LEGIA GDANSK. EINTRACHT, HUSZTI POTREBBE TORNARE IN CINA. UFFICIALE: LILLE, CEDUTO SUNZU. VA IN RUSSIA. UFFICIALE: OLYMPIACOS, RESCINDE IL LATERALE DESTRO MANIATIS. REAL MADRID, ISCO RIFIUTA IL RINNOVO: IN ESTATE ANDRA' VIA. CHELSEA, CONTE E L'AFFARE GORDON: "IL CELTIC MI HA CHIUSO LA PORTA IN FACCIA". MANCHESTER CITY, AG. AGUERO: "RESTERA' ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE". STOKE CITY, MARTINS INDI POTREBBE RIMANERE. REAL MADRID, ZIDANE SU PEPE: "VOGLIO CHE RESTI ANCORA CON NOI". HULL CITY, APPELLO ALLA FIFA PER ACQUISTARE SALIBUR PER IL GUINGAMP. BARCELLONA, RAKITIC VERSO IL RINNOVO FINO AL 2022. BAYERN MONACO, IN ESTATE ASSALTO A DELE ALLI: PRONTI 90 MILIONI DI EURO. SWANSEA, RESPINTA UN'OFFERTA CINESE DA 30 MILIONI PER SIGURDSSON. BARCELLONA, INTERESSE PER ISCO SE NON RINNOVA CON IL REAL MADRID. CHELSEA, MORATA PER GIUGNO: ARRIVEREBBE AL POSTO DI DIEGO COSTA. MANCHESTER UNITED, TRE SUPER CESSIONI PER ARRIVARE A GRIEZMANN. BARCELLONA, EMISSARI PER PARLARE CON GLI AGENTI DI OZIL. NEWCASTLE, BENITEZ E IL FUTURO: NESSUNA GARANZIA A LUNGO TERMINE.

Dopo anni da separato in casa, Yaya Touré potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con il Manchester City. Nonostante i trentaquattro anni da compiere a maggio, le buone prestazioni delle ultime settimane potrebbero regalargli un prolungamento insperato.

Poco utilizzato dal tecnico Antonio Conte, Cesc Fabregas potrebbe essere pronto per un trasferimento nella Chinese Super League. Lo spagnolo ha ammesso di essere insoddisfatto della situazione attuale.

Secondo quanto riferito dal Sun, James Rodriguez non ha lasciato il Real Madrid in questa sessione di mercato perché convinto da Cristiano Ronaldo a restare agli ordini di Zidane. Il giocatore è stato vicino al Chelsea, ma alla fine ha deciso di rispondere presente alla 'chiamata' del portoghese.

Dusan Kuciak è un nuovo portiere del Legia Gdansk. Il giocatore, acquistato dall'Hull City nel corso dell'ultimo giorno di mercato, è stato girato in Polonia in prestito fino al termine della stagione.

Il centrocampista offensivo ungherese, Szabocs Huszti, potrebbe tornare in Cina. Dopo 15 presenze (e 2 reti) nella attuale Bundesliga è a un passo dal Changchun Yatai, suo ex club dal 2014 al 2015.

Il Lille ha ceduto Stophira Sunzu. Il difensore zambiano è stato prestato all'Arsenal Tula, società russa.

Giannis Maniatis, nazionale greco, lascia l'Olympiacos: ha trovato un accordo per rescindere l'attuale contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2019.

Secondo la trasmissione spagnola Jugones, Isco avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo di contratto con il Real Madrid. Il giocatore, in scadenza tra 18 mesi, non ha intenzione di prolungare perché vorrebbe trovare una nuova squadra che gli permetta di giocare da protagonista.

Antonio Conte, tecnico del Chelsea, ha rivelato che l'acquisto di Craig Gordon dal Celtic, è saltato perché il club scozzese gli ha 'chiuso la porta in faccia' davanti alla richiesta di acquisto per il giocatore che sarebbe andato a sostituire Asmir Begovic. A riportarlo è Record.

Hernan Reguera, agente di Sergio Aguero, ha parlato al Guardian del futuro del proprio assistito: "E' molto felice al Manchester City e resterà anche la prossima stagione".

Il difensore olandese Martins Indi, arrivato allo Stoke City in estate, potrebbe rimanere al Britannia Stadium. I Potters stanno lavorando per farlo rimanere anche dopo la fine del prestito, in scadenza a giugno.

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, in conferenza stampa ha risposto a una domanda sul futuro di Pepe: "Io voglio che rimanga con noi, a giugno vedremo cosa succederà ma non c'è dubbio che la mia volontà sia quella di averlo ancora a disposizione".

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, l'Hull City avrebbe chiesto alla FIFA di poter tesserare il centrocampista del Guingamp Yannis Salibur, per il quale, durante la finestra di mercato, era stato trovato un accordo sulla base di poco più di 10 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Marca, Ivan Rakitic è vicino al rinnovo di contratto con il Barcellona. Ieri il suo agente si è incontrato con i dirigenti, abbozzando un accordo in vista della prossima estate. Il giocatore croato dovrebbe prolungare fino al giugno del 2022.

Secondo quanto riportato da Bild, il Bayern Monaco è pronto a investire più di 90 milioni di euro per l'acquisto di Dele Alli dal Tottenham.

Secondo WalesOnLine, il tecnico dello Swansea Paul Clement avrebbe rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro arrivata dalla Cina per il centrocampista islandese Gylfi Sigurdsson.

Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona in estate sarebbe pronto a muoversi per una clamorosa offerta per il centrocampista in uscita dal Real Madrid Isco. Il giocatore ha però una clausola da 40 milioni che i catalani ritengono troppo cara.

Alvaro Morata lascerà il Real Madrid il prossimo giugno. L'ex Juventus sarebbe promesso sposo del Chelsea di Antonio Conte, con un retroscena raccontato dal Telegraph: il centravanti avrebbe raccontato ad amici di aspettarsi un futuro proprio allo Stamford Bridge.

Secondo quanto riportato dall'Indipendent, il Manchester United si prepara a tre cessioni eccellenti nel corso della prossima estate per fare posto ad Antoine Griezmann. Il capitano Rooney, Ashley Young e Fellaini, diranno addio ai Red Devils per permettere al club di reperire fondi per l'acquisto del francese dell'Atletico Madrid.

Nonostante le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore, arrivate per rassicurare tifosi e società sul proprio futuro, Rafa Benitez non ha dato nessuna garanzia al club per quanto riguarda una permanenza a lungo termine. Lo spagnolo è rimasto molto scontento di come si è concluso il calciomercato e dunque starebbe già valutando la possibilità di lasciare il Newcastle la prossima estate. A riportarlo è il Daily Telegraph.