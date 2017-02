Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 7 febbraio

Fonte: ha collaborato Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

HERNANES IN CINA, MANCA SOLO L'UFFICIALITA'. BIGLIA-LAZIO, SETTIMANA PROSSIMA IL RINNOVO. LA CINA SPAVENTA I BIANCOCELESTI. IL WATFORD RISCATTERA' NIANG DAL MILAN. NAPOLI, SI PENSA AI RINNOVI DI MERTENS E INSIGNE

Finisce l'avventura alla Juventus per Hernanes. Il Profeta va all'Hebei, ai bianconeri 11 milioni. Manca l'ufficialità mentre il brasiliano è atteso mercoledì a Marbella per le visite mediche. L'obiettivo di lunga data Alexis Sanchez, già nel mirino anche dell'Inter, piace fortemente ad altre due big d'Europa: al noto l'interesse dell'Atlético Madrid si aggiunge quello del Paris Saint-Germain.

Il Watford è pronto a riscattare Mbaye Niang dal Milan pagando 15,5 milioni. Rossoneri che non avranno Martin Caceres: l'uruguayano andrà al Crystal Palace. Sul mercato Vangioni: per l'argentino probabile ritorno in patria col San Lorenzo pronto a puntare su di lui.

In casa Napoli si parla di rinnovi: Dries Mertens da blindare con clausola di 65 milioni e 75 per la Cina. La palla passa al belga. Per quel che riguarda Insigne, la volontà del giocatore è quella di un contratto da 4,5 milioni annui. Previsto a breve un summit.

Chi può davvero rinnovare a breve è Lucas Biglia con la Lazio. L'argentino potrebbe firmare la prossima settimana fino al 2020: contratto da 2,7 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Pericolo Tianjin Quanjian su biancocelesti: i cinesi sono pronti a sborsare 50 milioni per Felipe Anderson.

L'Eintracht Francoforte vuole riscattare Ante Rebic dalla Fiorentina. La richiesta dei viola è di 4 milioni mentre i tedeschi chiedono uno sconto. Andy Delort, nuovo giocatore del Tolosa, conferma di essere stato obiettivo della Fiorentina.

Papu Gomez sogna una big e conferma gli interessi di Roma e Milan. A buttare acqua sul fuoco il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori, che si tiene stretto l'argentino. E nel frattempo allontana Kessié dalla Roma.

MANCHESTER UNITED, MARTIAL VERSO IL PSG. MA GRIEZMANN È VICINO. IL SOUTHAMPTON SU CACERES. TUTTI PAZZI PER ASENSIO. IL REAL PUNTA LLORIS

Anthony Martial sempre più vicino al PSG. Secondo la stampa britannica, l'attaccante francese del Manchester United, che per la cronaca ha comunque smentito la notizia, avrebbe già l'accordo coi transalpini. In casa Red Devils, comunque, ci si può consolare: dall'entourage di Antoine Griezmann è arrivata un'apertura a sorpresa ma abbastanza decisa.

Il Southampton tenta il blitz per Martin Caceres, esterno uruguaiano svincolato. Il Southampton prova a giocare d'anticipo sul Crystal Palace, pronto un contratto fino a giugno a circa 1 milione lordo, con opzione per la stagione successiva. Il capitano del Bayern Monaco Philipp Lahm a fine stagione potrebbe dare l'addio al calcio giocato. Il tedesco sta valutando le proprie condizioni, ma l'ipotesi di appendere le scarpette al chiodo si fa sempre più concreta. I bavaresi, intanto, fanno sul serio per Dele Alli: pronta un'offerta da 98 milioni di euro per il centrocampista del Tottenham.

Il Barcellona starebbe seguendo da vicino il diciannovenne Nicolás De La Cruz, centrocampista offensivo attualmente impegnato nel Sub20 e di proprietà del Liverpool di Montevideo. La valutazione del suo cartellino si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Tutti pazzi per Marco Asensio: il gioiello del Real Madrid, che lo valuta 45 milioni di euro, piace a Chelsea, Arsenal e anche Manchester United. Le merengues, per il futuro della loro porta, puntano invece a Hugo Lloris del Tottenham.

Bomba dalla Spagna per il Chelsea: Diego Costa avrebbe già firmato con un club cinese. Da capire di quale si tratti, ma il centravanti guadagnerebbe circa 30 milioni di euro a stagione dall'estate. Il Porto è pronto a trattare l'attaccante Yaw Yeboah del Manchester City, attualmente in prestito al Twente ma già finito nelle mire dei Dragoni di Portogallo.

Ufficialità in giro per il mondo. Il Real Saragozza e Giorgios Samaras hanno trovato un principio di accordo per un contratto di quattro mesi fino al termine della stagione. La realizzazione dell'affare dipende ora solo dalle visite mediche. Szabolcs Huszti, nazionale ungherese classe 1983, lascia l'Eintracht Francoforte e torna in Cina. Il giocatore va al Changchun Yatai, club in cui il magiaro ha già militato dal 2014 al 2016. Robbie Keane si sta allenando con l'Al-Ahli, squadra di Dubai. L'attaccante irlandese, classe 1980, attualmente è senza squadra dopo aver terminato la sua avventura negli Stati Uniti (dal 2012 al 2016 ai Los Angeles Galaxy).