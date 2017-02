Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 9 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Tommaso Bonan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE, ADDIO HERNANES: UFFICIALE IL TRASFERIMENTO ALL'HEBEI. INTER, FOLLIE PER CONTE, IL REAL MADRID PENSA A BELOTTI - Anderson Hernanes è ufficialmente un nuovo tesserato dell'Hebei Fortune, club cinese. La Juventus ha ufficializzato le cessione del centrocampista brasiliano rendendo noti anche i dettagli della trattativa: ai bianconeri andranno otto milioni di euro più due di bonus. "Vestire questa maglia per un anno e mezzo è stato un grande piacere, è stato motivo di orgoglio. Vorrei ringraziare tutti per questa opportunità", ha dichiarato l'ormai ex calciatore della squadra campione d'Italia che guadagnerà circa dieci milioni di euro netti l'anno per le prossime due stagioni.

Da una cessione già definita a un possibile addio in estate. Moise Kean, classe 2000 che ha già esordito in Prima squadra, piace sia al Nizza che all'Ajax.

In casa Inter, oltre alle polemiche a distanza con la Juventus, si sta pianificando il prossimo mercato. Il grande obiettivo è Antonio Conte e sono 400 i milioni che Suning vuole mettere sul piatto per convincere il manager del Chelsea a sposare il progetto nerazzurro.

Dai nerazzurri al Milan, club protagonista nelle ultime ore con un CdA. La società meneghina ha reso operative le due assemblee previste per l'1 e il 3 di marzo al fine di concludere il closing con i cinesi per il passaggio delle quote da Fininvest a Sino Europe. Intanto, l'agente di Pasalic ha aperto alla permanenza del suo assistito precisando, però, che tutto dipenderà dal Chelsea, club che ha in pugno il suo cartellino.

L'Arsenal non è interessata al ritorno di Joe Hart. Arsene Wenger, manager dei gunners, s'è così espresso sul portiere inglese attualmente in forza al Torino: "All'Arsenal ho già tre portieri di livello mondiale".

Il Real Madrid pensa a Belotti e nei prossimi giorni Perez ne parlerà con Cairo. In casa Sampdoria, più vicino il rinnovo di Torreira.

"Mercato in uscita? Non siamo un supermercato". Così Franco Soldati, presidente dell'Udinese, s'è espresso quest'oggi sulla possibile cessione dei big in estate. Intanto, però, il procuratore del laterale Widmer negli ultimi giorni è stato contattato dal Barcellona e non è escluso che nelle prossime settimane questo sondaggio possa trasformarsi in qualcosa di più.

Il Chievo Verona per il dopo Nember sta valutando anche il nome di Grammatica, ds della Reggiana. In Serie B, il Latina ha reso noto che Benedetto Mancini è il nuovo presidente e sogna in grande per rinforzare l'attacco: nel mirino c'è l'ex Arsenal Eduardo, attualmente svincolato.

SEMEDO RESTA NEL MIRINO DEL BAYERN MONACO. ARSENAL SU GRIEZMANN. ENRICH RINNOVA CON L'EIBAR. FUTURO IN MLS PER HERNANDEZ. WILSHERE TORNERA' A LONDRA.

Il capitano del Southampton, Virgil van Dijk, farà di tutto per restare nei Saints. Il difensore olandese ha intenzione snobbare le offerte di Liverpool e Manchester City. Non solo United su Antoine Griezmann: anche l'Arsenal sarebbe sulle tracce del francese dell'Atletico Madrid. In estate i Gunners potrebbero decidere di pagare la clausola rescissoria fissata dai Colchoneros.

L'Athletic Bilbao, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Yeray Alvarez. Il giocatore ha prolungato fino al 2022. Nelle prossime ore, il Liverpool potrebbe annunciare il rinnovo di contratto di Adam Lallana. Il trequartista firmerà con i Reds un nuovo contratto quadriennale.

Nélson Semedo resta nel mirino del Bayern Monaco per la prossima estate, quando - probabilmente - Philipp Lahm (33) dirà addio al calcio giocato. Proprio il portoghese del Benfica è l'obiettivo numero uno dei bavaresi per prendere il posto del capitano.

Interessa al Manchester City, ma non solo. Perché Ederson è stato accostato all'Inter, ma il Barcellona lo segue da vicino. Un emissario del club catalano era presente allo stadio da Luz per la gara di domenica scorsa tra Benfica e Nacional, terminata 3-0, per prendere appunti sul portiere brasiliano. Il Barça lo segue con attenzione, ma la destinazione più probabile per l'estremo difensore verdeoro è quella legata ai citizens di Pep Guardiola.

Potrebbe tornare in patria Georges-Kevin N'Koudou, promettente ala classe '95 attualmente in forza al Tottenham. Sul giocatore avrebbe messo gli occhi il Nantes, suo vecchio club nel quale ha fatto il suo esordio in Ligue 1. L'Hull City avrebbe rifiutato a gennaio tre offerte provenienti dalla Cina per Abel Hernandez. L'attaccante, riporta il quotidiano, resta comunque un obiettivo estivo di Everton e West Bromwich.

Sergi Enrich rinnova il suo contratto con l'Eibar. L'attaccante spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Maiorca, ha firmato un accordo valido fino al giugno 2019. In questa stagione, tra campionato e Copa del Rey, ha collezionato nove reti in 24 gare disputate.

Un rinnovo a prescindere dai risultati della stagione. Secondo quanto riporta il Sun, il tecnico del Manchester United, Josè Mourinho, al termine del campionato estenderà il proprio contratto di un altro anno rispetto all'attuale scadenza fissata nel 2019.

Futuro tutto da scrivere per Javier Hernández, visto il contratto col Bayer Leverkusen in scadenza a giugno 2018. Un club della Major League Soccer ha messo l'attaccante messicano nel mirino: l'approdo dell'ex Manchester United e Real Madrid negli Stati Uniti avrebbe un grande impatto anche sotto il profilo mediatico. Il trasferimento, dunque, a fine stagione potrebbe essere concretizzato.

Si preannuncia un'estate difficile per Jack Wilshere. Il Bournemouth avrebbe deciso di non riscattare il 25enne, in prestito dall'Arsenal. Allo stesso tempo, i Gunners avrebbero già fatto sapere al giocatore che non ci sarà spazio in squadra in vista del prossimo campionato.

Il Porto ha confermato tramite un comunicato la firma dall'Atletico Madrid del giovane centrocampista Oliver Torres. Lo spagnolo, 22anni, è al suo secondo anno in prestito nella Superliga portoghese, con lo stesso Porto che ha già fatto sapere di voler esercitare l'opzione d'acquisto definitivo, a fronte di un esborso da 20 milioni di euro. Chris Brunt ha firmato un prolungamento del contratto con il West Bromwich fino al 2018. L'accordo si estenderà automaticamente per ulteriori 12 mesi in base ad una clausola relativa alle presenze. Il 32enne ha collezionato 331 presenze con i Baggies da quando è arrivato nel 2007 dallo Sheffield Wednesday.