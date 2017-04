Mertens e la telenovela rinnovo: prolungamento o addio per il belga

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il miglior marcatore della stagione dal futuro ancora incerto. I tifosi de Napoli non possono dormire sonni tranquilli sul fronte Dries Mertens, visto che il contratto del belga scadrà il 30 giugno 2018 e non è ancora stato trovato l'accordo per il suo rinnovo. La trattativa c'è, Aurelio De Laurentiis non vorrebbe certo perderlo, ma passi in avanti non ne sono stati fatti e le altre big restano alla finestra. Mourinho è un grande estimatore del giocatore azzurro e in estate potrebbe andare all'assalto, ma anche l'Inter è pronta a farsi avanti. Il Napoli, dal canto suo, ha offerto 3 milioni di euro allo stesso Mertens, ma il calciatore non ha ancora detto sì. Il tempo non è amico dei partenopei, che nel caso in cui dovessero trovare l'accordo definitivo dovrebbero per forza di cose cederlo, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno. Un rebus che rischia di diventare una telenovela e come se non bastasse anche la moglie del calciatore sembrerebbe spingerlo verso l'addio.