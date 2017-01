Mertens 'vero' nueve. Milik e Pavoletti dovranno conquistarsi il posto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli visto a San Siro sabato sera, nella prima mezz'ora, è stato uno spettacolo autentico. Per i tifosi partenopei, ma anche per gli spettatori disinteressati. A Milano gli azzurri hanno confermato picchi calcistici di rara bellezza con un gioco di prima e in ripartenza che ha esaltato le qualità del tridente offensivo.

A segno nei primi dieci minuti Insigne e Callejon, due gol molto belli. Due reti ispirate dalle giocate di Dries Mertens, sempre più il fulcro offensivo del gioco partenopeo. Sulla prima realizzazione, con un passaggio a memoria, ha lanciato Insigne che poi col sinistro ha trafitto un Donnarumma non prontissimo nell'occasione. Sul raddoppio ha ricevuto palla in area, s'è allargato sulla destra e ha innescato Callejon che con un colpo da biliardo ha fatto passare il pallone sotto le gambe del portiere rossonero.

Spettacolo per gli occhi. Un attacco inedito nato in una situazione di totale emergenza. Dopo l'infortunio di Milik, Sarri ha dapprima provato Gabbiadini nel tridente e poi - non convinto dall'ex Samp - ha schierato Mertens al centro dell'attacco con risultati eccellenti.

Dodici reti e tanti assist, il furetto belga ha dimostrato di avere movimenti da centravanti vero. Sa inserirsi tra le punte quando viene innescato in profondità, sa retrocedere di qualche metro quando deve essere lui a lanciare le ali o i centrocampisti. Non ha sempre, è vero, la lucidità del grande centravanti davanti al portiere avversario, ma in questo Napoli Mertens rappresenta tutt'altro che un falso nueve. Per Milik e Pavoletti non sarà semplice rubargli il posto.