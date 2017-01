Miangue: "A Cagliari ho trovato un grande gruppo, qui per crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime dichiarazioni da calciatore del Cagliari rilasciate da Senna Miangue, laterale belga che è stato prelevato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società nerazzurra: "Sono qui per crescere - ha detto Miangue -, credo che il Cagliari sia la scelta migliore per me. Lotterò per conquistarmi uno spazio: è bello che ci sia concorrenza, non c'è nessun dualismo. Due giocatori del mio stesso ruolo che ho sempre apprezzato sono Marcelo e Alaba. Studierò da compagni come Bruno Alves, con un'esperienza importante sul campo. Il ruolo di mia madre è molto importante: mi fa sentire sempre il suo appoggio, anche a distanza. Ho trovato un grande gruppo, i compagni mi hanno fatto sentire subito uno di loro. So che il Cagliari è una delle poche squadre italiane che ha vinto lo Scudetto, è un grande onore".