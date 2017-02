Mihajlovic aspetta Iturbe: ancora nessun acuto della Pulgita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In 5 partite con la maglia del Torino, Juan Manuel Iturbe ha già giocato il triplo di quanto fatto a Roma. Una testimonianza di quanto il tecnico Mihajlovic si fidi di lui, seppur a gara in corso. Sì perché nelle 5 presenze con i granata, la Pulgita non è mai partito titolare anche se probabilmente la sua occasione arriverà presto, se non altro per far rifiatare Ljajic e Iago Falque. Il talento ex Roma per il momento non è riuscito a lasciare la sua impronta, evidentemente anche per colpa del momento non proprio positivo della squadra. Ma le impressioni restano comunque positive, anche perché i tifosi ma soprattutto Mihajlovic sono curiosi di capire chi è il vero Iturbe: quello indolente di Roma e il razzo devastante ammirato a Verona?