Milan a caccia di un esterno, per Deulofeu c’è ancora da lavorare

© foto di Federico De Luca

Con l’addio ormai imminente di Luiz Adriano, il Milan dovrà provare a comprare un attaccante esterno. Il nome che nelle ultime ore ha scaldato il mercato rossonero è quello di Gerard Deulofeu, esterno spagnolo dell’Everton. Il classe 1994 piace al Milan e il gradimento è stato confermato anche dalla società rossonera nella giornata di ieri. Ma nulla è ancora definito tra il club inglese e Adriano Galliani.

E’ un giovane che il Milan sta studiando, tiene sotto osservazione e vorrebbe portare alla corte di Montella senza impegnarsi troppo economicamente. Il problema in effetti è sempre lo stesso, cercare un affare a costo zero per non incidere sul bilancio. Il saldo a fine mercato tra entrate ed uscite deve essere in parità, quindi il Milan sta per risparmiare il pesante ingaggio di Luiz Adriano e per questo potrebbe chiudere un altro giocatore pagandogli lo stipendio, a cifre molto più basse rispetto al brasiliano, fino a giugno prossimo.

Deulofeu è un profilo che piace, un’ipotesi su cui lavorare in questi giorni. Ma non c’è nulla di chiuso o definito, anzi, c’è ancora da trattare con l’Everton per ottenere lo spagnolo in prestito secco fino a giugno 2017. Nelle ultime ore sono emersi anche gli interessi di altre società per Deulofeu, non c’è solo il Milan su questo esterno d’attacco che piace a Montella perché andrebbe ad essere una valida alternativa a Niang e Suso. Dopo i contatti iniziali tra Everton e Milan ci sarà un fase di riflessione, Deulofeu interessa ma la formula che propone il club rossonero non entusiasma gli inglesi, per questo ci saranno altre telefonate per provare a sbloccare l’operazione.