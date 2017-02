© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dipinge un ritratto di Gerard Deulofeu che ieri è stato scoperto anche dai tifosi del Milan. Una notte da one man show, che da solo ha annullatola doppia superiorità numerica. Il canterano del Barcellona èpassato dalla panchina con l'Everton alla prima notte da eroe in rossonero. "Sento parlare di crisi ma noi siamo il Milan. E questa è una vittoria da 10 punti", ha detto Deulofeu.