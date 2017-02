Milan, ag. Calabria: "E' a disposizione. Montella gli è stato sempre vicino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianni Vitali, agente di Davide Calabria e Luca Antonelli, parla della condizione fisica dei due in questo momento non semplice per il Milan: "Davide sta bene, ha iniziato ad allenarsi in gruppo già da fine settimana scorsa, ora si sta continuando a farlo con buoni ritmi ed è a disposizione del mister. Il Milan ha fatto una gara importante a Roma senza Paletta, Romagnoli, De Sciglio, Antonelli e Calabria, è stata dura però ne sono venuti a capo molto bene. La stagione di Davide fino ad ora non è stata fortunata e colgo l’occasione per ringraziare la società e Montella perché sono stati vicini al ragazzo e hanno sempre mostrato grande curiosità e interesse nelle sue fasi di recupero. Speriamo di essere più fortunati in questa ultima parte di campionato, Davide è pronto per dare il suo contributo. Antonelli? Non penso che sia molto lontano il rientro, nel giro di un paio di settimane si potrà iniziare a rivederlo con il gruppo, poi si vedrà in base all’andamento di queste due settimane. Anche lui sta lavorando duramente per recuperare e tornare prima possibile. Sono sicuro che Antonelli darà il suo contributo nella fase più importante della stagione”.