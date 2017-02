Milan, ag. De Sciglio: “Non ci sono situazioni di mercato in ballo”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donato Orgnoni, agente dell'esterno milanista Mattia De Sciglio, ha fatto il punto in merito al calciatore rossonero escludendo piste di mercato per la prossima estate. “Non c’è nessuna situazione di mercato in ballo, nel giro di tre o quattro settimane recupererà dall’infortunio", le parole del procuratore attraverso le frequenze di Radio Crc.